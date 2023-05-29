https://ria.ru/20230529/diversiya-1874934845.html

Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней

Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней - РИА Новости, 29.05.2023

Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире сообщил, что хочет встретиться с аккордеонистом, который, по словам местных жителей, сыграл "День... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:47

2023-05-29T21:47

2023-05-29T22:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире сообщил, что хочет встретиться с аккордеонистом, который, по словам местных жителей, сыграл "День Победы" во время атаки диверсантов на Грайворонский округ. В понедельник в социальной сети "ВКонтакте" Гладков традиционно ответил на вопросы граждан. Его, в частности, попросили о содействии в награждении мужчины из Грайворонского округа, "который не побоялся врага, без оружия, с аккордеоном вышел лицом к лицу к фашистам и сыграл "День Победы". "Я слышал об этом, когда был в Грайворонском округе. Была первичная информация, что его враги наши забрали с собой. Первичная информация, что он находится в плену. Потом, что все-таки они его отпустили. Пока не можем его найти. Конечно, постараюсь и сам встретиться, более подробно узнать, как все происходило и поделиться этой информацией с вами", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия