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Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 29.05.2023 (обновлено: 22:03 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/diversiya-1874934845.html
Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней
Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней - РИА Новости, 29.05.2023
Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире сообщил, что хочет встретиться с аккордеонистом, который, по словам местных жителей, сыграл "День... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:47
2023-05-29T22:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире сообщил, что хочет встретиться с аккордеонистом, который, по словам местных жителей, сыграл "День Победы" во время атаки диверсантов на Грайворонский округ. В понедельник в социальной сети "ВКонтакте" Гладков традиционно ответил на вопросы граждан. Его, в частности, попросили о содействии в награждении мужчины из Грайворонского округа, "который не побоялся врага, без оружия, с аккордеоном вышел лицом к лицу к фашистам и сыграл "День Победы". "Я слышал об этом, когда был в Грайворонском округе. Была первичная информация, что его враги наши забрали с собой. Первичная информация, что он находится в плену. Потом, что все-таки они его отпустили. Пока не можем его найти. Конечно, постараюсь и сам встретиться, более подробно узнать, как все происходило и поделиться этой информацией с вами", - сказал Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней

Гладков хочет увидеться с жителем, вставшим на пути киевской ДРГ с песней "День Победы"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире сообщил, что хочет встретиться с аккордеонистом, который, по словам местных жителей, сыграл "День Победы" во время атаки диверсантов на Грайворонский округ.
В понедельник в социальной сети "ВКонтакте" Гладков традиционно ответил на вопросы граждан. Его, в частности, попросили о содействии в награждении мужчины из Грайворонского округа, "который не побоялся врага, без оружия, с аккордеоном вышел лицом к лицу к фашистам и сыграл "День Победы".
«
"Я слышал об этом, когда был в Грайворонском округе. Была первичная информация, что его враги наши забрали с собой. Первичная информация, что он находится в плену. Потом, что все-таки они его отпустили. Пока не можем его найти. Конечно, постараюсь и сам встретиться, более подробно узнать, как все происходило и поделиться этой информацией с вами", - сказал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
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