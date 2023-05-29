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Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023
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12:01 29.05.2023 (обновлено: 15:21 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/denonsatsiya-1874787308.html
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из документа на официальном... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:01
2023-05-29T15:21
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Как на минувшей неделе отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия выполнила все необходимое в рамках этого договора, при этом ее все равно делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте. Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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россия, владимир путин, в мире, нато, обсе
Россия, Владимир Путин, В мире, НАТО, ОБСЕ
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Как на минувшей неделе отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия выполнила все необходимое в рамках этого договора, при этом ее все равно делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте.
Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ
16 мая, 13:31
 
РоссияВладимир ПутинВ миреНАТООБСЕ
 
 
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