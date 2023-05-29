https://ria.ru/20230529/denonsatsiya-1874787308.html
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из документа на официальном... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:01
2023-05-29T12:01
2023-05-29T15:21
россия
владимир путин
в мире
нато
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4db6430fbd1cadee8e38765fafb1b5d8.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Как на минувшей неделе отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Россия выполнила все необходимое в рамках этого договора, при этом ее все равно делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте. Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/dovse-1872131852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873916241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e5c5f20756eae2162791e262057c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, нато, обсе
Россия, Владимир Путин, В мире, НАТО, ОБСЕ
Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ