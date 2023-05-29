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Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.05.2023
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13:39 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/delo-1874815223.html
Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе
Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.05.2023
Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе
Южный окружной военный суд отложил на 14 июня первое основное слушание по уголовному делу в отношении пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:39
2023-05-29T13:39
россия
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 14 июня первое основное слушание по уголовному делу в отношении пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил журналистам представитель суда. По информации суда, материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе. Детали официально не раскрываются. "Судебное заседание по уголовному делу отложено до 14 июня, 10.00 мск", - сказал представитель суда. Он уточнил, что подсудимые не были доставлены на заседание. По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
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россия
мелитополь
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Екатерина Зайцева
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россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Мелитополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе

Ростовский суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 14 июня первое основное слушание по уголовному делу в отношении пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил журналистам представитель суда.
По информации суда, материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе. Детали официально не раскрываются.
"Судебное заседание по уголовному делу отложено до 14 июня, 10.00 мск", - сказал представитель суда. Он уточнил, что подсудимые не были доставлены на заседание.
По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.
Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ участников диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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РоссияМелитопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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