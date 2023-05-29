https://ria.ru/20230529/delo-1874815223.html

Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе

Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.05.2023

Суд отложил рассмотрение дела диверсантов, готовивших взрыв в Мелитополе

Южный окружной военный суд отложил на 14 июня первое основное слушание по уголовному делу в отношении пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:39

2023-05-29T13:39

2023-05-29T13:39

россия

мелитополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд отложил на 14 июня первое основное слушание по уголовному делу в отношении пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе, сообщил журналистам представитель суда. По информации суда, материалы в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова поступили в суд в начале апреля. Им вменяют статью о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе. Детали официально не раскрываются. "Судебное заседание по уголовному делу отложено до 14 июня, 10.00 мск", - сказал представитель суда. Он уточнил, что подсудимые не были доставлены на заседание. По информации источника РИА Новости, в конце февраля прошлого года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе. Согласно данным источника, обвиняемые спрятали в автомобиле, который приискали ранее, взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в специально оборудованных тайниках, совершить преступление не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

россия

мелитополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия