https://ria.ru/20230529/defolt-1874858384.html

В Госдуме назвали разговоры о дефолте в США хорошим шоу

В Госдуме назвали разговоры о дефолте в США хорошим шоу - РИА Новости, 29.05.2023

В Госдуме назвали разговоры о дефолте в США хорошим шоу

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хорошо поставленным шоу и политической игрой разговоры о дефолте в США. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:33

2023-05-29T15:33

2023-05-29T15:33

сша

михаил шеремет

госдума рф

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хорошо поставленным шоу и политической игрой разговоры о дефолте в США. Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране. "Разговоры о дефолте в США - это лишь хорошо поставленное шоу и своеобразная политическая игра. В Америке дефолта быть в принципе не может, так как они давно банкроты и вся их бумажная долларовая масса, а сегодня и вовсе ставшая цифровой, является обычным мыльным пузырем, который давно ничем не обеспечен. Вся ликвидность доллара держится исключительно на политических интригах и штыках американской армии", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Вашингтон, насаждая всему миру и прикрываясь мифической демократией, прежде всего, решает свои экономические интересы. "Сегодня США подобны растениям-паразитам. За счёт других они поддерживают ликвидность долларовой массы и благодаря своим спекулятивным политическим и военным манипуляциям каждый раз вопреки всему выходят "сухими из воды", латая свои большие дыры трещащей по швам лоскутной экономики", - подчеркнул депутат. Дефолт в США, по мнению депутата, настанет только в том случае, если прервется цепочка государств-доноров, питающих американскую экономику. "Как ни странно, таким донором является территория, удаленная от них за тысячи километров, например злополучная Украина. Они обманом, подкупом и лестью развязали там войну и зарабатывают на этом колоссальные состояния", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html

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сша, михаил шеремет, госдума рф, в мире, экономика