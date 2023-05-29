https://ria.ru/20230529/defolt-1874725383.html

Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту

Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту - РИА Новости, 29.05.2023

Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:57

2023-05-29T01:57

2023-05-29T02:12

сша

в мире

кевин маккарти

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.Разговор Байдена и Маккарти начался с запозданием: ранее сообщалось, что он задерживается на два часа."Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу", - сказал Байден журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти, который подвел черту под договоренностью.Глава Белого дома добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, сделка ограничивает расходы на 2024 год, за исключением оборонных, примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

https://ria.ru/20230529/bayden-1874719709.html

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сша, в мире, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша