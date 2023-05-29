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Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту
Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту - РИА Новости, 29.05.2023
Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту
Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:57
2023-05-29T01:57
2023-05-29T02:12
сша
в мире
кевин маккарти
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.Разговор Байдена и Маккарти начался с запозданием: ранее сообщалось, что он задерживается на два часа."Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу", - сказал Байден журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти, который подвел черту под договоренностью.Глава Белого дома добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, сделка ограничивает расходы на 2024 год, за исключением оборонных, примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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сша, в мире, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, В мире, Кевин Маккарти, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден договорился с Маккарти по госдолгу и дефолту
Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти по избежанию дефолта в США
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.
Разговор Байдена и Маккарти начался с запозданием: ранее сообщалось, что он задерживается на два часа.
«
"Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу", - сказал Байден журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти, который подвел черту под договоренностью.
Глава Белого дома добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.
Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, сделка ограничивает расходы на 2024 год, за исключением оборонных, примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга