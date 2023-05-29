https://ria.ru/20230529/chekhiya-1874885794.html

Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД

Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД - РИА Новости, 29.05.2023

Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД

Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:02

2023-05-29T17:02

2023-05-29T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

россия

ян липавский

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский. "Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия", - сказал он на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которой велась в YouTube. Глава МИД Чехии добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к "более выгодной позиции". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, чехия, россия, ян липавский