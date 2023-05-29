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Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/chekhiya-1874885794.html
Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД
Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД - РИА Новости, 29.05.2023
Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД
Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:02
2023-05-29T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
россия
ян липавский
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский. "Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия", - сказал он на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которой велась в YouTube. Глава МИД Чехии добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к "более выгодной позиции". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, чехия, россия, ян липавский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Россия, Ян Липавский
Россия будет представлять угрозу Европе еще десять лет, считает чешский МИД

Глава МИД Чехии Липавский: Прага считает, что Россия будет угрозой в течение десяти лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Чехии на автомобиле у здания МИД России в Москве
Флаг Чехии на автомобиле у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Чехии на автомобиле у здания МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский.
«
"Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу Европе в течение десятилетия", - сказал он на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которой велась в YouTube.
Глава МИД Чехии добавил, что Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций, по его мнению, приближается к "более выгодной позиции".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияРоссияЯн Липавский
 
 
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