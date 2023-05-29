https://ria.ru/20230529/caesar-1874731188.html

Французский активист раскрыл уязвимость гаубицы CAESAR

Французский активист раскрыл уязвимость гаубицы CAESAR - РИА Новости, 29.05.2023

Французский активист раскрыл уязвимость гаубицы CAESAR

Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, поскольку быстро выходят из строя и их... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:34

2023-05-29T05:34

2023-05-29T09:15

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, поскольку быстро выходят из строя и их невозможно ремонтировать, заявил РИА Новости французский активист Ксавье Моро.По словам Моро, окончившего военную академию и служившего во французском десантном полку, CAESAR — "очень хорошее орудие". Активист подчеркнул, что их специально сделали весом всего примерно 17,5 тонны, потому использовать их очень легко. Эти самоходки небронированные, но, по словам эксперта, их в основном применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы весьма невелика.CAESAR может стрелять на расстояние до 40 километров, "если у него нормальные боеприпасы", пояснил активист. При этом, добавил он, нормальные боеприпасы на Украину не отправляли, поскольку это очень дорого. Тем более что Франция сама не производит боеприпасы, а закупает у Германии.По мнению Моро, в таких условиях, как в Донбассе, CAESAR применять нельзя, поскольку они быстро выходят из строя и требуют ремонта. Но, подчеркнул активист, эти САУ невозможно ремонтировать — "секрет CAESAR" заключается в том, что их придется пересобирать.Как заявлял глава украинского Минобороны Алексей Резников, благодаря поставкам из Франции и Дании ВСУ сейчас обладают вторым по величине парком САУ CAESAR. Эти самоходки наряду с другой артиллерией натовского калибра 155 миллиметров постоянно применяются для для обстрела городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html

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украина, франция, нато, в мире, вооруженные силы украины, донбасс