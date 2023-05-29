https://ria.ru/20230529/bulgakov-1874774134.html
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке
В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:16
2023-05-29T11:16
2023-05-29T14:40
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua".Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил "выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков". До этого на ней было указано на русском языке, что Булгаков — русский и советский писатель.Издание утверждает, что музей писателя согласовал эти изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем, а новый текст выбран "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.Позже неизвестные облили красной краской уже обновленную мемориальную доску на здании.Памятная табличка в честь Булгакова появилась в Киеве 9 февраля 1982 года.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти страны ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Глава МИД Сергей Лавров называл происходящее агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией.
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РИА Новости
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киев, украина, михаил булгаков, сергей лавров, россия, страна.ua, в мире
Киев, Украина, Михаил Булгаков, Сергей Лавров, Россия, Страна.ua, В мире
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке
В Киеве обновили мемориальную доску Булгакову и назвали его выдающимся киевлянином
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua
".
Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил "выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков". До этого на ней было указано на русском языке, что Булгаков — русский и советский писатель.
Издание утверждает, что музей писателя согласовал эти изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем, а новый текст выбран "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.
Позже неизвестные облили красной краской уже обновленную мемориальную доску на здании.
Памятная табличка в честь Булгакова появилась в Киеве 9 февраля 1982 года.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти страны ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Глава МИД Сергей Лавров называл происходящее агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией.
Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса