Рейтинг@Mail.ru
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 29.05.2023 (обновлено: 14:40 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/bulgakov-1874774134.html
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке
В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:16
2023-05-29T14:40
киев
украина
михаил булгаков
сергей лавров
россия
страна.ua
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813369371_0:387:2730:1923_1920x0_80_0_0_1350199447c759a643f7149f26b84c83.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua".Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил "выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков". До этого на ней было указано на русском языке, что Булгаков — русский и советский писатель.Издание утверждает, что музей писателя согласовал эти изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем, а новый текст выбран "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.Позже неизвестные облили красной краской уже обновленную мемориальную доску на здании.Памятная табличка в честь Булгакова появилась в Киеве 9 февраля 1982 года.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти страны ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Глава МИД Сергей Лавров называл происходящее агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией.
https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813369371_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d6cda371bb8087fabe05e63d99a354d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, михаил булгаков, сергей лавров, россия, страна.ua, в мире
Киев, Украина, Михаил Булгаков, Сергей Лавров, Россия, Страна.ua, В мире
В Киеве с мемориальной доски Булгакову убрали надпись на русском языке

В Киеве обновили мемориальную доску Булгакову и назвали его выдающимся киевлянином

CC BY-SA 3.0 / Linus Friedel / Литературно-мемориальный дом-музей писателя Михаила Булгакова в Киеве
Литературно-мемориальный дом-музей писателя Михаила Булгакова в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Linus Friedel /
Литературно-мемориальный дом-музей писателя Михаила Булгакова в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Киеве обновили мемориальную доску на доме-музее писателя Михаила Булгакова, пишет "Страна.ua".
Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил "выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков". До этого на ней было указано на русском языке, что Булгаков — русский и советский писатель.
© Музей Булгакова в КиевеТабличка на стене Музея Булгакова в Киеве до и после замены
Табличка на Музее Булгакова в Киеве до и после замены
© Музей Булгакова в Киеве
Табличка на стене Музея Булгакова в Киеве до и после замены
Издание утверждает, что музей писателя согласовал эти изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем, а новый текст выбран "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.
Позже неизвестные облили красной краской уже обновленную мемориальную доску на здании.
Памятная табличка в честь Булгакова появилась в Киеве 9 февраля 1982 года.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти страны ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Глава МИД Сергей Лавров называл происходящее агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса
17 мая, 18:22
 
КиевУкраинаМихаил БулгаковСергей ЛавровРоссияСтрана.uaВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала