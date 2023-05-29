https://ria.ru/20230529/budanov-1874875742.html

Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары

Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары - РИА Новости, 29.05.2023

Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:18

2023-05-29T16:18

2023-05-29T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

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кирилл буданов

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары."Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", — написал он в Telegram-канале.Ночью Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.Российская армия с прошлой осени наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Сегодня ночью звуки сирены звучали по всей Украине. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.В начале мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство Всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.

https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html

https://ria.ru/20230527/pvo-1874539203.html

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