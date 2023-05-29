https://ria.ru/20230529/budanov-1874875742.html
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары - РИА Новости, 29.05.2023
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:18
2023-05-29T16:18
2023-05-29T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кирилл буданов
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9b408668d585ceb26dbdb2141fbaa863.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары."Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", — написал он в Telegram-канале.Ночью Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.Российская армия с прошлой осени наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Сегодня ночью звуки сирены звучали по всей Украине. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.В начале мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство Всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html
https://ria.ru/20230527/pvo-1874539203.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_932a229e3eaf64ab650990fd06ac4e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, кирилл буданов, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кирилл Буданов, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Глава украинской военной разведки Буданов пригрозил России ответом за ракетные удары