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Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 29.05.2023 (обновлено: 19:24 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/budanov-1874875742.html
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары - РИА Новости, 29.05.2023
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:18
2023-05-29T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кирилл буданов
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.&quot;Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ночью Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.Российская армия с прошлой осени наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Сегодня ночью звуки сирены звучали по всей Украине. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.В начале мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство Всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html
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в мире, украина, россия, кирилл буданов, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кирилл Буданов, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары

Глава украинской военной разведки Буданов пригрозил России ответом за ракетные удары

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
«

"Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят", — написал он в Telegram-канале.

Ночью Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Российская армия с прошлой осени наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Сегодня ночью звуки сирены звучали по всей Украине. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.
В начале мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали". Россия распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний, но руководство Всемирной организации, по сути, никак не отреагировало на него.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКирилл БудановКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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