https://ria.ru/20230529/briks-1874923868.html
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:09
2023-05-29T20:09
2023-05-29T20:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. "Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС. Вместе с тем он отметил, что такие инициативы должны быть согласованы всеми странами. В понедельник Лула да Силва провел в Бразилиа встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.
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венесуэла, бразилия, бразилиа, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, брикс, в мире
Венесуэла, Бразилия, Бразилиа, Луис Инасиу Лула да Силва, Николас Мадуро, БРИКС, В мире
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС
Лула да Силва: Бразилия была бы не против присоединения Венесуэлы к БРИКС
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства.
"Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС.
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Вместе с тем он отметил, что такие инициативы должны быть согласованы всеми странами.
В понедельник Лула да Силва провел в Бразилиа
встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
.
Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.
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