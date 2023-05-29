https://ria.ru/20230529/briks-1874923868.html

Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС

Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023

Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:09

2023-05-29T20:09

2023-05-29T20:09

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бразилия

бразилиа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. "Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС. Вместе с тем он отметил, что такие инициативы должны быть согласованы всеми странами. В понедельник Лула да Силва провел в Бразилиа встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

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венесуэла

бразилия

бразилиа

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