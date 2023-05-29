Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/briks-1874923868.html
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 29.05.2023
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:09
2023-05-29T20:09
венесуэла
бразилия
бразилиа
луис инасиу лула да силва
николас мадуро
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_0:203:2052:1357_1920x0_80_0_0_7a4de596b2ac8e4c6dd3027ae676e46a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства. "Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС. Вместе с тем он отметил, что такие инициативы должны быть согласованы всеми странами. В понедельник Лула да Силва провел в Бразилиа встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.
https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html
https://ria.ru/20230528/briks-1874606715.html
венесуэла
бразилия
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_153:0:2052:1424_1920x0_80_0_0_03c65a9c441bfa84d06cb7fa478f318e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, бразилия, бразилиа, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, брикс, в мире
Венесуэла, Бразилия, Бразилиа, Луис Инасиу Лула да Силва, Николас Мадуро, БРИКС, В мире
Президент Бразилии смотрит благоприятно на присоединение Венесуэлы к БРИКС

Лула да Силва: Бразилия была бы не против присоединения Венесуэлы к БРИКС

© AP Photo / Nelson AntoineПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Nelson Antoine
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, следует из слов главы государства.
"Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва, отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС.
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в рамках саммита БРИКС
Свежая кровь. Россия заполучила новых союзников
28 мая, 08:00
Вместе с тем он отметил, что такие инициативы должны быть согласованы всеми странами.
В понедельник Лула да Силва провел в Бразилиа встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
28 мая, 03:48
 
ВенесуэлаБразилияБразилиаЛуис Инасиу Лула да СилваНиколас МадуроБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала