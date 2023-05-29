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Запад не "выгонит" итальянский бизнес из России, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 29.05.2023
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07:39 29.05.2023 (обновлено: 13:15 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/biznes-1874735837.html
Запад не "выгонит" итальянский бизнес из России, заявил глава GIM Unimpresa
Запад не "выгонит" итальянский бизнес из России, заявил глава GIM Unimpresa - РИА Новости, 29.05.2023
Запад не "выгонит" итальянский бизнес из России, заявил глава GIM Unimpresa
Итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок, заявил РИА Новости президент Ассоциации... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:39
2023-05-29T13:15
витторио торрембини
россия
франция
германия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Нынешняя ситуация тяжела психологически. Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны - итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?", - сказал он. "Нам неприятно слышать подобные речи. Итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок", - добавил он. По его словам, чем мощнее давление, оказываемое сейчас, тем сильнее становишься. "Как не покажется странным, но итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми", - заключил Торрембини. Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини &gt;&gt;
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витторио торрембини, россия, франция, германия
Витторио Торрембини, Россия, Франция, Германия
Запад не "выгонит" итальянский бизнес из России, заявил глава GIM Unimpresa

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Запад не заставит итальянский бизнес уйти из России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
«
"Нынешняя ситуация тяжела психологически. Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны - итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?", - сказал он.
"Нам неприятно слышать подобные речи. Итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро, десятки компаний открыли здесь предприятия. Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок", - добавил он.
По его словам, чем мощнее давление, оказываемое сейчас, тем сильнее становишься.
"Как не покажется странным, но итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми", - заключил Торрембини.
Читайте полный текст интервью Витторио Торрембини >>
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Вчера, 03:44
 
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