https://ria.ru/20230529/bespilotniki-1874896779.html
В Коми ограничат использование беспилотников
В Коми ограничат использование беспилотников - РИА Новости, 29.05.2023
В Коми ограничат использование беспилотников
Ограничения на использование беспилотных воздушных судов введут в границах зон 28 промышленных объектов в республике Коми с 1 июня, сообщает пресс-служба на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:51
2023-05-29T17:51
2023-05-29T17:51
владимир уйба
республика коми
газпром
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на использование беспилотных воздушных судов введут в границах зон 28 промышленных объектов в республике Коми с 1 июня, сообщает пресс-служба на сайте главы республики. "В Коми с 1 июня вводятся ограничения на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. Указ об этом подписал глава республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении. В частности, в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Транснефть-Север" и ООО "Газпром трансгаз Ухта". Отмечается, что действие указа главы Коми не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти республики, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и организациями, организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, а также организациями при исполнении государственных или муниципальных контрактов, образовательными и научными организациями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир уйба, республика коми, газпром, общество
Владимир Уйба, Республика Коми, Газпром, Общество
В Коми ограничат использование беспилотников
Власти Коми ограничат использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости.
Ограничения на использование беспилотных воздушных судов введут в границах зон 28 промышленных объектов в республике Коми с 1 июня, сообщает пресс-служба на сайте
главы республики.
«
"В Коми с 1 июня вводятся ограничения на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. Указ об этом подписал глава республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении.
В частности, в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Транснефть-Север" и ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Отмечается, что действие указа главы Коми не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти республики, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и организациями, организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, а также организациями при исполнении государственных или муниципальных контрактов, образовательными и научными организациями.