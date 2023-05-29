https://ria.ru/20230529/bespilotniki-1874896779.html

В Коми ограничат использование беспилотников

В Коми ограничат использование беспилотников - РИА Новости, 29.05.2023

В Коми ограничат использование беспилотников

Ограничения на использование беспилотных воздушных судов введут в границах зон 28 промышленных объектов в республике Коми с 1 июня, сообщает пресс-служба на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:51

2023-05-29T17:51

2023-05-29T17:51

владимир уйба

республика коми

газпром

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на использование беспилотных воздушных судов введут в границах зон 28 промышленных объектов в республике Коми с 1 июня, сообщает пресс-служба на сайте главы республики. "В Коми с 1 июня вводятся ограничения на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. Указ об этом подписал глава республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении. В частности, в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Транснефть-Север" и ООО "Газпром трансгаз Ухта". Отмечается, что действие указа главы Коми не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти республики, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и организациями, организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, а также организациями при исполнении государственных или муниципальных контрактов, образовательными и научными организациями.

республика коми

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир уйба, республика коми, газпром, общество