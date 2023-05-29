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Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 29.05.2023 (обновлено: 11:10 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/belgorod-1874756367.html
Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области
Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023
Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области
Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:25
2023-05-29T11:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
грайворон
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Вячеслав Гладков. &quot;Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится - она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ&quot;, - сказал Гладков.Как сообщил губернатор, сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Грайворон
Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: в область заходили минимум пять ДРГ с начала спецоперации

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится - она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", - сказал Гладков.

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Как сообщил губернатор, сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковГрайворон
 
 
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