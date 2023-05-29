https://ria.ru/20230529/belgorod-1874756367.html

Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области

Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023

Губернатор рассказал об украинских диверсантах в Белгородской области

Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:25

2023-05-29T10:25

2023-05-29T11:10

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

грайворон

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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Пять украинских диверсионно-разведывательных групп заходили на территорию Белгородской области еще до событий в Грайворонском округе, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Вячеслав Гладков. "Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится - она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", - сказал Гладков.Как сообщил губернатор, сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

белгородская область

грайворон

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, грайворон