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Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга - РИА Новости, 29.05.2023
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00:27 29.05.2023 (обновлено: 01:58 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/bayden-1874719709.html
Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга
Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга - РИА Новости, 29.05.2023
Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга
Президент США Джо Байден до сих не начал разговор со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти для согласования... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:27
2023-05-29T01:58
сша
кевин маккарти
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден до сих не начал разговор со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти для согласования всех деталей договоренности по госдолгу и предотвращения дефолта, хотя прошло уже два часа с момента намеченного времени беседы, сообщает пресс-пул Белого дома."Звонок между президентом США и спикером Маккарти так и не начался", - передают журналисты пула Белого дома в 16.57 по местному времени (23.57 мск). В то же время разговор Байдена и Маккарти все еще ожидается. Ранее президент сообщил сопровождающим его журналистам, что в 3 часа дня (22.00 мск) планировал созвониться с Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности. В частности, глава Белого дома намеревался "убедиться, что все точки над "и" расставлены". Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, оно ограничивает расходы на 2024 год, за исключением оборонных, примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
Байден на два часа запаздывает со звонком Маккарти для обсуждения госдолга

Байден не начал разговор с Маккарти по госдолгу, прошло уже два часа с намеченного времени

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден до сих не начал разговор со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти для согласования всех деталей договоренности по госдолгу и предотвращения дефолта, хотя прошло уже два часа с момента намеченного времени беседы, сообщает пресс-пул Белого дома.
«
"Звонок между президентом США и спикером Маккарти так и не начался", - передают журналисты пула Белого дома в 16.57 по местному времени (23.57 мск).
В то же время разговор Байдена и Маккарти все еще ожидается.
Ранее президент сообщил сопровождающим его журналистам, что в 3 часа дня (22.00 мск) планировал созвониться с Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности. В частности, глава Белого дома намеревался "убедиться, что все точки над "и" расставлены".
Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, оно ограничивает расходы на 2024 год, за исключением оборонных, примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
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СШАКевин МаккартиДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга СШАВ мире
 
 
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