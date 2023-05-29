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Власти Бали будут депортировать туристов за оплату услуг криптовалютами - РИА Новости, 29.05.2023
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Туризм
 
15:18 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/bali-1874853729.html
Власти Бали будут депортировать туристов за оплату услуг криптовалютами
Власти Бали будут депортировать туристов за оплату услуг криптовалютами - РИА Новости, 29.05.2023
Власти Бали будут депортировать туристов за оплату услуг криптовалютами
Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер предостерег туристов от оплаты товаров и услуг криптовалютой, сообщает местный портал Kompas. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:18
2023-05-29T15:18
туризм
новости - туризм
бали
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер предостерег туристов от оплаты товаров и услуг криптовалютой, сообщает местный портал Kompas. "К иностранным туристам, которые ведут себя ненадлежащим образом и... используют криптовалюту в качестве платежного средства, будут относиться со всей жесткостью. Строгие меры варьируются от депортации и административных санкций до уголовных наказаний, закрытия коммерческих помещений и других мер пресечения", – заявил Костер, выступая на пресс-конференции по развитию туризма на Бали. Предупреждение прозвучало после того, как расследование Kompas показало, что ряд предприятий на Бали, включая рестораны, студии медитации и компании по аренде мотоциклов, принимают оплату в криптовалюте. В отчете также говорится, что "некоторые туристы из России сталкиваются с трудностями при оплате наличными", поскольку их страна находится под экономическими санкциями из-за ситуации на Украине. Костер подчеркнул, что закон Индонезии запрещает использование валют, отличных от индонезийских рупий, в качестве платежного средства. Наказанием может стать тюремное заключение на срок до года и штраф в размере 12 тысяч долларов. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе инициативы в индонезийских и мировых СМИ не публиковалось.
https://ria.ru/20230516/bali-1872074802.html
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новости - туризм, бали, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Отдых на море, куда можно лететь
Власти Бали будут депортировать туристов за оплату услуг криптовалютами

Власти острова Бали планируют бороться с туристами-криптовалютчиками

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер предостерег туристов от оплаты товаров и услуг криптовалютой, сообщает местный портал Kompas.
"К иностранным туристам, которые ведут себя ненадлежащим образом и... используют криптовалюту в качестве платежного средства, будут относиться со всей жесткостью. Строгие меры варьируются от депортации и административных санкций до уголовных наказаний, закрытия коммерческих помещений и других мер пресечения", – заявил Костер, выступая на пресс-конференции по развитию туризма на Бали.
Предупреждение прозвучало после того, как расследование Kompas показало, что ряд предприятий на Бали, включая рестораны, студии медитации и компании по аренде мотоциклов, принимают оплату в криптовалюте. В отчете также говорится, что "некоторые туристы из России сталкиваются с трудностями при оплате наличными", поскольку их страна находится под экономическими санкциями из-за ситуации на Украине.
Костер подчеркнул, что закон Индонезии запрещает использование валют, отличных от индонезийских рупий, в качестве платежного средства. Наказанием может стать тюремное заключение на срок до года и штраф в размере 12 тысяч долларов.
С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе и 23 россиянина. В апреле губернатор Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По данным СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе инициативы в индонезийских и мировых СМИ не публиковалось.
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ТуризмНовости - ТуризмБалиОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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