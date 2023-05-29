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В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 29.05.2023
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22:11 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/avariya-1874937003.html
В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек
В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 29.05.2023
В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек
Один человек погиб, один пострадал в ДТП с двумя большегрузами на 287-м отрезке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:11
2023-05-29T22:11
происшествия
ханты-мансийск
авто
тюменская область
тюмень
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в ДТП с двумя большегрузами на 287-м отрезке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. "Стало известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются", – говорится в релизе. По информации ведомства, вечером в понедельник на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два большегруза, оба загорелись. Изначально из-за аварии трассу закрыли в обоих направлениях, на данный момент движение на автодороге полностью восстановлено.
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происшествия, ханты-мансийск, авто, тюменская область, тюмень, гибдд мвд рф
Происшествия, Ханты-Мансийск, Авто, Тюменская область, Тюмень, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

В ДТП с двумя большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в ДТП с двумя большегрузами на 287-м отрезке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
"Стало известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются", – говорится в релизе.
По информации ведомства, вечером в понедельник на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два большегруза, оба загорелись.
Изначально из-за аварии трассу закрыли в обоих направлениях, на данный момент движение на автодороге полностью восстановлено.
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ПроисшествияХанты-МансийскАвтоТюменская областьТюменьГИБДД МВД РФ
 
 
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