https://ria.ru/20230529/avariya-1874937003.html

В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 29.05.2023

В ДТП с большегрузами на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

Один человек погиб, один пострадал в ДТП с двумя большегрузами на 287-м отрезке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:11

2023-05-29T22:11

2023-05-29T22:11

происшествия

ханты-мансийск

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в ДТП с двумя большегрузами на 287-м отрезке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. "Стало известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются", – говорится в релизе. По информации ведомства, вечером в понедельник на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два большегруза, оба загорелись. Изначально из-за аварии трассу закрыли в обоих направлениях, на данный момент движение на автодороге полностью восстановлено.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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происшествия, ханты-мансийск, авто, тюменская область, тюмень, гибдд мвд рф