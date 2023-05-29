https://ria.ru/20230529/astrakhan-1874856990.html

Каспийский научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани

Каспийский научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани - РИА Новости, 29.05.2023

Каспийский научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани

Каспийский международный научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:28

2023-05-29T15:28

2023-05-29T15:28

астраханская область

астрахань

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астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Каспийский международный научно-образовательный конгресс открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Открыли Каспийский международный научно-образовательный конгресс. В ближайшие дни более 2 тысяч участников из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана смогут обменяться опытом в сфере науки, технологий, образования и культуры", - написал Бабушкин в Telegram. Губернатор уточнил, что основной акцент будет сделан на подготовку молодых специалистов. "По итогам конгресса мы начнем формировать международную Каспийскую рамку квалификаций. Это новый гибкий инструмент для синхронизации системы образования и рынка труда", - отметил Бабушкин. Он пояснил, что будет создан перечень востребованных, признаваемых квалификаций. В нем будут закреплены профессиональные требования к специалистам и ученым, которыми они должны обладать и которые одновременно будут действовать на территории государств Каспийской пятерки. Это поможет повысить и студенческий обмен, и трудовую мобильность граждан, проживающих в странах Прикаспия, считает губернатор. Он уверен, что образование должно стать флагманской отраслью и способствовать росту и укреплению всех сфер экономики России и прикаспийских стран.

https://ria.ru/20230525/sabantuy-1874027943.html

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астрахань, россия, астраханская область, игорь бабушкин