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Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста

Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста - РИА Новости, 29.05.2023

Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста

Соломенский районный суд города Киева продлил в понедельник домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно, РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:48

2023-05-29T15:48

2023-05-29T16:12

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александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Соломенский районный суд города Киева продлил в понедельник домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно, сообщает издание "Страна.ua"."Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение", - сообщает издание в телеграм-канале.Издание опубликовало видео, на котором судья зачитала решение суда. Так, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил круглосуточный домашний арест до 1 июля включительно с ношением электронного браслета.Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230520/nastoyatel-1873165410.html

https://ria.ru/20230520/monakh-1873143543.html

https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html

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украина, киев, киевская область, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей)