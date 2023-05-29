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Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста - РИА Новости, 29.05.2023
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Религия
 
15:48 29.05.2023 (обновлено: 16:12 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/arest-1874864017.html
Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста
Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста - РИА Новости, 29.05.2023
Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста
Соломенский районный суд города Киева продлил в понедельник домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно, РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:48
2023-05-29T16:12
религия
украина
киев
киевская область
ситуация вокруг упц
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Соломенский районный суд города Киева продлил в понедельник домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно, сообщает издание "Страна.ua"."Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение", - сообщает издание в телеграм-канале.Издание опубликовало видео, на котором судья зачитала решение суда. Так, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил круглосуточный домашний арест до 1 июля включительно с ношением электронного браслета.Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230520/nastoyatel-1873165410.html
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РИА Новости
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96
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украина, киев, киевская область, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей)
Религия, Украина, Киев, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Александр Ткаченко (протоиерей)
Настоятелю Киево-Печерской лавры продлили срок домашнего ареста

Настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу продлили домашний арест на 60 дней

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Соломенский районный суд города Киева продлил в понедельник домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно, сообщает издание "Страна.ua".
"Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение", - сообщает издание в телеграм-канале.
Купол православного храма - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В Черновицкой области избили священника УПЦ
20 мая, 21:17
Издание опубликовало видео, на котором судья зачитала решение суда. Так, суд частично удовлетворил ходатайство и назначил круглосуточный домашний арест до 1 июля включительно с ношением электронного браслета.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Неизвестный напал на монаха в Киево-Печерской лавре
20 мая, 18:10
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
28 мая, 13:17
 
РелигияУкраинаКиевКиевская областьСитуация вокруг УПЦАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
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