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В России разрабатывают новую армейскую аптечку - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/aptechka-1874795063.html
В России разрабатывают новую армейскую аптечку
В России разрабатывают новую армейскую аптечку - РИА Новости, 29.05.2023
В России разрабатывают новую армейскую аптечку
Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, в которую войдут 25 предметов, в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:27
2023-05-29T12:27
специальная военная операция на украине
россия
военно-медицинская академия имени кирова
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, в которую войдут 25 предметов, в том числе для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса, сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов."Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса", - сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему совершенствования оказания первой помощи.
https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html
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россия, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Военно-медицинская академия имени Кирова, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В России разрабатывают новую армейскую аптечку

ВМА: российские военные медики разрабатывают новую армейскую аптечку образца 2024 года

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, в которую войдут 25 предметов, в том числе для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса, сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.
«
"Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса", - сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему совершенствования оказания первой помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоенно-медицинская академия имени КироваВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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