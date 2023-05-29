https://ria.ru/20230529/aptechka-1874795063.html
В России разрабатывают новую армейскую аптечку
В России разрабатывают новую армейскую аптечку - РИА Новости, 29.05.2023
В России разрабатывают новую армейскую аптечку
Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, в которую войдут 25 предметов, в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:27
2023-05-29T12:27
2023-05-29T12:27
специальная военная операция на украине
россия
военно-медицинская академия имени кирова
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова разрабатывают новую индивидуальную армейскую аптечку образца 2024 года, в которую войдут 25 предметов, в том числе для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса, сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов."Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса", - сообщил Смирнов на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему совершенствования оказания первой помощи.
https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Военно-медицинская академия имени Кирова, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В России разрабатывают новую армейскую аптечку
ВМА: российские военные медики разрабатывают новую армейскую аптечку образца 2024 года