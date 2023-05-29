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Байден назвал главный долг американцев - РИА Новости, 29.05.2023
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19:54 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/amerika-1874921499.html
Байден назвал главный долг американцев
Байден назвал главный долг американцев - РИА Новости, 29.05.2023
Байден назвал главный долг американцев
Президент США Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом готовить своих воинов, заботиться о них и их... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:54
2023-05-29T19:54
в мире
сша
джо байден
камала харрис
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом готовить своих воинов, заботиться о них и их семьях. В День поминовения, который отмечается в США в понедельник, он возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном. "Как у нации… у нас есть много обязательств… но только одно по-настоящему священное. Подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет", - сказал Байден, выступая перед собравшимися. "Нет ничего более важного, более святого, более американского", - добавил он. Вместе с ним в церемонии приняли участие вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, ллойд остин, вашингтон (штат)
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Ллойд Остин, Вашингтон (штат)
Байден назвал главный долг американцев

Байден назвал главным долгом американцев готовить своих солдат и заботиться об их семьях

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом готовить своих воинов, заботиться о них и их семьях.
В День поминовения, который отмечается в США в понедельник, он возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.
«
"Как у нации… у нас есть много обязательств… но только одно по-настоящему священное. Подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет", - сказал Байден, выступая перед собравшимися.
"Нет ничего более важного, более святого, более американского", - добавил он.
Вместе с ним в церемонии приняли участие вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
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