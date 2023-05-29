https://ria.ru/20230529/amerika-1874921499.html

Байден назвал главный долг американцев

Байден назвал главный долг американцев - РИА Новости, 29.05.2023

Байден назвал главный долг американцев

Президент США Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом готовить своих воинов, заботиться о них и их... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:54

2023-05-29T19:54

2023-05-29T19:54

в мире

сша

джо байден

камала харрис

ллойд остин

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом готовить своих воинов, заботиться о них и их семьях. В День поминовения, который отмечается в США в понедельник, он возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном. "Как у нации… у нас есть много обязательств… но только одно по-настоящему священное. Подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет", - сказал Байден, выступая перед собравшимися. "Нет ничего более важного, более святого, более американского", - добавил он. Вместе с ним в церемонии приняли участие вице-президент Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, камала харрис, ллойд остин, вашингтон (штат)