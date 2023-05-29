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Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности - РИА Новости, 29.05.2023
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13:03 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/akty-1874804652.html
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности - РИА Новости, 29.05.2023
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности
Рабочие отношения с целым рядом стран нужны для выработки новых актов международной безопасности, а такие отношения сейчас отсутствуют, не по вине России,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:03
2023-05-29T13:03
в мире
россия
дмитрий песков
обсе
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочие отношения с целым рядом стран нужны для выработки новых актов международной безопасности, а такие отношения сейчас отсутствуют, не по вине России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют и тоже не по нашей вине... Им (появлению новых актов) должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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в мире, россия, дмитрий песков, обсе, нато
В мире, Россия, Дмитрий Песков, ОБСЕ, НАТО
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности

Песков: для новых актов международной безопасности нужны рабочие отношения с рядом стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочие отношения с целым рядом стран нужны для выработки новых актов международной безопасности, а такие отношения сейчас отсутствуют, не по вине России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют и тоже не по нашей вине... Им (появлению новых актов) должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 11:40
 
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