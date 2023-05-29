https://ria.ru/20230529/akty-1874804652.html
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности - РИА Новости, 29.05.2023
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности
Рабочие отношения с целым рядом стран нужны для выработки новых актов международной безопасности, а такие отношения сейчас отсутствуют, не по вине России,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:03
2023-05-29T13:03
2023-05-29T13:03
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочие отношения с целым рядом стран нужны для выработки новых актов международной безопасности, а такие отношения сейчас отсутствуют, не по вине России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют и тоже не по нашей вине... Им (появлению новых актов) должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/dovse-1872093755.html
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в мире, россия, дмитрий песков, обсе, нато
В мире, Россия, Дмитрий Песков, ОБСЕ, НАТО
Песков прокомментировал выработку новых актов международной безопасности
Песков: для новых актов международной безопасности нужны рабочие отношения с рядом стран