https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html

Французский активист назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине

Французский активист назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине - РИА Новости, 29.05.2023

Французский активист назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине

Французский активист Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, заявил РИА Новости, что относится к поставкам Францией оружия Украине как к преступлению против... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T04:04

2023-05-29T04:04

2023-05-29T04:10

украина

франция

россия

сергей лавров

алексей резников

дмитрий песков

нато

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Французский активист Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, заявил РИА Новости, что относится к поставкам Францией оружия Украине как к преступлению против населения, традиций и истории. "Когда я здесь, например в Горловке, я вижу ранения детей, и (вижу тех) у кого уже погибли родители, я, конечно, (это) чувствую как отец. И поэтому я надеюсь, если не на земле, то на небе они (кто поставляет оружие - ред.) будут платить за это, потому что это (поставки оружия - ред.) настоящее преступление. Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей … поэтому это - преступление против населения, преступление против наших традиций и нашей истории", - рассказал в интервью РИА Новости Моро. По словам Моро, он заканчивал военную академию и служил в самом старом десантном полку во французской армии: в 1935 году Франция отправила на обучение в Советский Союз нескольких офицеров, после их возвращения назад, во Францию, там была создана инфраструктура, подготовившая первых французских десантников. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CEASAR. Украинские войска неоднократно применяли CEASAR для нанесения артиллерийских ударов по мирным кварталам ДНР, что приводило к гибели мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230513/postavki-1871455054.html

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украина, франция, россия, сергей лавров, алексей резников, дмитрий песков, нато