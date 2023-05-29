https://ria.ru/20230529/agafonov-1874854266.html
Александра Агафонова назначили врио руководителя "Вектора"
Александра Агафонова назначили врио руководителя "Вектора" - РИА Новости, 29.05.2023
Александра Агафонова назначили врио руководителя "Вектора"
Временно исполняющим обязанности руководителя ГНЦ "Вектор" назначен Александр Агафонов, который ранее занимал должность заместителя генерального директора,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:13
2023-05-29T15:13
2023-05-29T15:13
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности руководителя ГНЦ "Вектор" назначен Александр Агафонов, который ранее занимал должность заместителя генерального директора, сообщили журналистам в пресс-службе центра.Ранее сообщалось, что глава центра "Вектор" Ринат Максютов уволен за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов."Александр Агафонов назначен врио руководителя ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Ранее Агафонов занимал должность заместителя генерального директора по научной работе", - говорится в сообщении.Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов, уточнили в пресс-службе.Агафонов награждён Орденом Пирогова и медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230529/znamenitosti-1874780316.html
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
Ринат Максютов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Александра Агафонова назначили врио руководителя "Вектора"
Временно исполняющим обязанности руководителя ГНЦ "Вектор" назначен Александр Агафонов