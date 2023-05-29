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В Хмельницкой области получил повреждения военный аэродром
В Хмельницкой области получил повреждения военный аэродром - РИА Новости, 29.05.2023
В Хмельницкой области получил повреждения военный аэродром
Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ночной удар пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:55
2023-05-29T15:55
2023-05-29T15:55
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ночной удар пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины, пожар удалось локализовать. Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже власти Хмельницкой области сообщали, что ночью был удар по военному объекту, где выведено из строя 5 летательных аппаратов, начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. "Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы… Последствия удара (по аэродрому - ред.) не буду оглашать. Пожар локализован", - сказал Игнат во время эфира национального телемарафона. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", речь идет о военном аэродроме Староконстантинов.
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области получил повреждения военный аэродром
Спикер ВВС Украины Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ночной удар пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины, пожар удалось локализовать.
Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже власти Хмельницкой области сообщали, что ночью был удар по военному объекту, где выведено из строя 5 летательных аппаратов, начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.
«
"Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы… Последствия удара (по аэродрому - ред.) не буду оглашать. Пожар локализован", - сказал Игнат во время эфира национального телемарафона.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", речь идет о военном аэродроме Староконстантинов.
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