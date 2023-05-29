https://ria.ru/20230529/abdulov-1874750442.html

Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова

Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023

Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова

Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.

2023-05-29T09:48

2023-05-29T09:48

2023-05-29T09:48

культура

видео

гитис

ленком

александр абдулов

москва

театр

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874655479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df90af8bba15198e19e0e19e00bc7970.jpg

Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни. Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей. 2023-05-29T09:48 true PT2M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, гитис, ленком, александр абдулов, москва, театр, кино и сериалы, видео