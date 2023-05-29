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Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
2023-05-29T09:48
2023-05-29T09:48
2023-05-29T09:48
культура
видео
гитис
ленком
александр абдулов
москва
театр
кино и сериалы
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Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.
2023-05-29T09:48
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PT2M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Видео, ГИТИС, Ленком, Александр Абдулов, Москва, Театр, Кино и сериалы
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
2023-05-29T09:48
true
PT2M54S
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.