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Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
09:48 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/abdulov-1874750442.html
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
2023-05-29T09:48
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культура
видео
гитис
ленком
александр абдулов
москва
театр
кино и сериалы
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Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни. Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.
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видео, гитис, ленком, александр абдулов, москва, театр, кино и сериалы, видео
Культура, Видео, ГИТИС, Ленком, Александр Абдулов, Москва, Театр, Кино и сериалы
Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
2023-05-29T09:48
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Секс-символ советского кино. К 70-летию Александра Абдулова

Читать ria.ru в
Один из самых популярных советских актеров не сразу поступил в театральный ВУЗ. В "Щепку" Абдулова не взяли с формулировкой "несоответствие внешних и внутренних данных". Спустя год он поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе талантливого студента пригласили в знаменитый Ленком. В этом театре Абдулов прослужит до конца жизни.
Актера не стало в 2008-м году. Александр скончался после долгой борьбы с болезнью. Ему было всего 54 года. В кино Абдулов сыграл 112 ролей.
 
КультураВидеоГИТИСЛенкомАлександр АбдуловМоскваТеатрКино и сериалы
 
 
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