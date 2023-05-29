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Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
06:00 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/abdulov-1874371569.html
Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова
Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова - РИА Новости, 29.05.2023
Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова
Народному артисту России Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 70 лет. Яркие образы любимого миллионами зрителей актера – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2023
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Народному артисту России Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 70 лет. Яркие образы любимого миллионами зрителей актера – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, александр абдулов, пабло неруда, елена шанина, гитис, ленком, театр, кино и сериалы
Фото, Культура, Александр Абдулов, Пабло Неруда, Елена Шанина, ГИТИС, Ленком, Театр, Кино и сериалы

Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Народному артисту России Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 70 лет. Яркие образы любимого миллионами зрителей актера – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанк

Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тюменской области. Закончил ГИТИС.

Сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Умер в 2008 году, врачи диагностировали у него рак легкого на последней стадии.

Актер Московского государственного театра Ленком Александр Гаврилович Абдулов

Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тюменской области. Закончил ГИТИС.

Сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Умер в 2008 году, врачи диагностировали у него рак легкого на последней стадии.

© РИА Новости / Шахвердиев
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1 из 10
© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанк

В 1991 году Абдулову присвоили звание народного артиста РСФСР.

Заслуженный артист РСФСР Александр Абдулов в спектакле Карманный театр

В 1991 году Абдулову присвоили звание народного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Галина Киселева
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Александр Абдулов был артистом театра "Ленком". На фото он в главной роли в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по мотивам произведения Пабло Неруды.

Артист Александр Абдулов в роли Хоакина Мурьеты в спектакле театра имени Ленинского комсомола Звезда и смерть Хоакина Мурьеты по мотивам произведения Пабло Неруды

Александр Абдулов был артистом театра "Ленком". На фото он в главной роли в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по мотивам произведения Пабло Неруды.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Но фото — премьера легендарной постановки "Юнона и Авось". Актеры Елена Шанина в роли Кончиты и Александр Абдулов в роли Фернандо Лопеса.

Актеры Елена Шанина в роли Кончиты и Александр Абдулов в роли Фернандо Лопеса в спектакле Юнона и Авось

Но фото — премьера легендарной постановки "Юнона и Авось". Актеры Елена Шанина в роли Кончиты и Александр Абдулов в роли Фернандо Лопеса.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актер сыграл Робина Гуда в спектакле "Художник из Шервудского леса" (режиссер Сергей Евлахишвили).

Актер Александр Абдулов в роли Робин Гуда в сцене из телеспектакля Художник из Шервудского леса, режиссер Сергей Евлахишвили

Актер сыграл Робина Гуда в спектакле "Художник из Шервудского леса" (режиссер Сергей Евлахишвили).

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

На фото — Абдулов в роли Никиты и Татьяна Догилева в образе Нели в спектакле "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова.

Артисты Александр Абдулов в роли Никиты и Татьяна Догилева в образе Нели в спектакле Жестокие игры по пьесе Алексея Арбузова

На фото — Абдулов в роли Никиты и Татьяна Догилева в образе Нели в спектакле "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля "Диктатура Совести" "Ленкома". Абдулов в роли Верховенского.

Александр Абдулов в роли Верховенского в сцене из спектакля Диктатура Совести

Сцена из спектакля "Диктатура Совести" "Ленкома". Абдулов в роли Верховенского.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© Дмитрий Зверев | Перейти в медиабанк

Актеры Александр Абдулов, Павел Деревянко ( слева направо ) во время съемок многосерийного фильма "Дело о "Мертвых душах" по произведениям Гоголя (режиссер Павел Лунгин ).

Актеры Александр Абдулов и Павел Деревянко во время съемок многосерийного фильма Дело о Мертвых душах по произведениям Н.В.Гоголя

Актеры Александр Абдулов, Павел Деревянко ( слева направо ) во время съемок многосерийного фильма "Дело о "Мертвых душах" по произведениям Гоголя (режиссер Павел Лунгин ).

© Дмитрий Зверев
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Абдулов в роли Ланцелота в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона".
Александр Абдулов в роли Ланцелота в художественном фильме режиссера Марка Захарова Убить дракона
Александр Абдулов в роли Ланцелота в художественном фильме режиссера Марка Захарова "Убить дракона".
© РИА Новости
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9 из 10
© Студия Сергея Соловьева | Перейти в медиабанк

Александр Абдулов (Стива Облонский) и Олег Янковский (Каренин) в фильме режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Л.Н. Толстого.

Картина вышла в 2010 году, уже после смерти артиста.

Александр Абдулов и Олег Янковский в сцене из фильма режиссера Сергея Соловьева Анна Каренина по роману Л.Н. Толстого

Александр Абдулов (Стива Облонский) и Олег Янковский (Каренин) в фильме режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Л.Н. Толстого.

Картина вышла в 2010 году, уже после смерти артиста.

© Студия Сергея Соловьева
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10 из 10
 
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