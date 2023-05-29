Красавец советского кино: яркие роли Александра Абдулова

Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тюменской области. Закончил ГИТИС.
Сыграл более 100 ролей в театре и кино.
Умер в 2008 году, врачи диагностировали у него рак легкого на последней стадии.
Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тюменской области. Закончил ГИТИС.
Сыграл более 100 ролей в театре и кино.
Умер в 2008 году, врачи диагностировали у него рак легкого на последней стадии.
В 1991 году Абдулову присвоили звание народного артиста РСФСР.
В 1991 году Абдулову присвоили звание народного артиста РСФСР.
Александр Абдулов был артистом театра "Ленком". На фото он в главной роли в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по мотивам произведения Пабло Неруды.
Александр Абдулов был артистом театра "Ленком". На фото он в главной роли в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по мотивам произведения Пабло Неруды.
Но фото — премьера легендарной постановки "Юнона и Авось". Актеры Елена Шанина в роли Кончиты и Александр Абдулов в роли Фернандо Лопеса.
Но фото — премьера легендарной постановки "Юнона и Авось". Актеры Елена Шанина в роли Кончиты и Александр Абдулов в роли Фернандо Лопеса.
Актер сыграл Робина Гуда в спектакле "Художник из Шервудского леса" (режиссер Сергей Евлахишвили).
Актер сыграл Робина Гуда в спектакле "Художник из Шервудского леса" (режиссер Сергей Евлахишвили).
На фото — Абдулов в роли Никиты и Татьяна Догилева в образе Нели в спектакле "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова.
На фото — Абдулов в роли Никиты и Татьяна Догилева в образе Нели в спектакле "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова.
Сцена из спектакля "Диктатура Совести" "Ленкома". Абдулов в роли Верховенского.
Сцена из спектакля "Диктатура Совести" "Ленкома". Абдулов в роли Верховенского.
Актеры Александр Абдулов, Павел Деревянко ( слева направо ) во время съемок многосерийного фильма "Дело о "Мертвых душах" по произведениям Гоголя (режиссер Павел Лунгин ).
Актеры Александр Абдулов, Павел Деревянко ( слева направо ) во время съемок многосерийного фильма "Дело о "Мертвых душах" по произведениям Гоголя (режиссер Павел Лунгин ).
Александр Абдулов (Стива Облонский) и Олег Янковский (Каренин) в фильме режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Л.Н. Толстого.
Картина вышла в 2010 году, уже после смерти артиста.
Александр Абдулов (Стива Облонский) и Олег Янковский (Каренин) в фильме режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Л.Н. Толстого.
Картина вышла в 2010 году, уже после смерти артиста.