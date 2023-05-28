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В Белоруссию прибыл очередной комплект ЗРК С-400

В Белоруссию прибыл очередной комплект ЗРК С-400 - РИА Новости, 28.05.2023

В Белоруссию прибыл очередной комплект ЗРК С-400

Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T19:57

2023-05-28T19:57

2023-05-28T19:59

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с-400 «триумф»

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министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны республики. "Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что белорусские военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Поставка ЗРК осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и РФ. В настоящее время в республике продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей белорусских вооруженных сил новыми современными образцами вооружения, добавили в минобороны. "Зенитный ракетный комплекс С-400 – серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан", – прокомментировал прибытие комплекта командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович. "Благодаря плановой и системной работе по перевооружению и переоснащению, мы всегда имеем высокие показатели профессионализма военнослужащих войск противовоздушной обороны", - добавил командующий.

https://ria.ru/20230527/posolstvo-1874486977.html

https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874240964.html

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белоруссия, россия, с-400 «триумф», в мире, министерство обороны белоруссии