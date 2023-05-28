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В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874627478.html
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2023
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Виталий Бунечко. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:13
2023-05-28T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
житомир
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Виталий Бунечко. Как он написал в своем телеграм-канале, во время воздушной тревоги поврежден один "из инфраструктурных объектов в Житомирской области". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве и в ряде регионов. Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Также сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области.
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украина
житомирская область
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в мире, украина, житомирская область, житомир
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Житомир
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры

В Житомирской области во время воздушной тревоги поврежден объект инфраструктуры

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Виталий Бунечко.
Как он написал в своем телеграм-канале, во время воздушной тревоги поврежден один "из инфраструктурных объектов в Житомирской области".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире.
Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве и в ряде регионов. Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Также сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖитомирская областьЖитомир
 
 
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