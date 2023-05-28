https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874627478.html
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2023
В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Виталий Бунечко. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:13
2023-05-28T10:13
2023-05-28T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
житомир
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области на Украине, сообщил в воскресенье глава областной администрации Виталий Бунечко. Как он написал в своем телеграм-канале, во время воздушной тревоги поврежден один "из инфраструктурных объектов в Житомирской области". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомире. Ночью на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве и в ряде регионов. Позже киевская администрация сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Также сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Житомирской области на Украине поврежден объект инфраструктуры
В Житомирской области во время воздушной тревоги поврежден объект инфраструктуры