https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874610359.html
В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
Мощные взрывы прозвучали в Житомире, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:43
2023-05-28T05:43
2023-05-28T05:43
специальная военная операция на украине
житомир
житомирская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в Житомире, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Житомире слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. До этого, примерно в 5.15, телеканал также сообщал о "мощных" взрывах в городе. В настоящий момент в Житомирской области Украины объявлена тревога. Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога на большей части украинской территории. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html
житомир
житомирская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомир, житомирская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Житомирская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
ТСН: в Житомире прозвучали мощные взрывы