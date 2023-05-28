https://ria.ru/20230528/zhitomir-1874610359.html

В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ

В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 28.05.2023

В Житомире прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ

Мощные взрывы прозвучали в Житомире, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T05:43

2023-05-28T05:43

2023-05-28T05:43

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в Житомире, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Житомире слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. До этого, примерно в 5.15, телеканал также сообщал о "мощных" взрывах в городе. В настоящий момент в Житомирской области Украины объявлена тревога. Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве. Взрывы также были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины. Позже киевская администрация также сообщила в соцсетях о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога на большей части украинской территории. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230528/kiev-1874609636.html

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житомир, житомирская область, украина, вооруженные силы рф, в мире