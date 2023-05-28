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У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение
У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение - РИА Новости, 28.05.2023
У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Соломоновых островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:20
2023-05-28T07:20
2023-05-28T07:20
соломоновы острова
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Соломоновых островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 03.29 по времени UTC (06.29 мск) примерно в 150 километрах к юго-востоку от столицы Соломоновых Островов Хониара с населением 56,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 105 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230528/neftegorsk-1874608488.html
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соломоновы острова, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Соломоновы острова, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение
EMSC: у берегов Соломоновых Островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8