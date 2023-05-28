https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

Запад выпорол Зеленского за Белгород

Запад выпорол Зеленского за Белгород - РИА Новости, 28.05.2023

Запад выпорол Зеленского за Белгород

То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:10

аналитика

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

патрик райдер

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То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода России" сами это признают. Так пытались заглушить утрату "фортецi Бахмут" — город, который должен был стать символом "незламностi" ВСУ, превратился в символ жертв простых украинцев ради амбиций Сырского и Зеленского.Поэтому пожар в медиа нужно было заливать подручными средствами. А под рукой у офиса президента Украины оказался бензин. Что ж, судите сами, что получилось.Когда отгремели первые залпы роликов РДК в соцсетях, даже в западной прессе начали выходить более серьезные материалы. И у них действия террористов вызвали вопросы.Один из наиболее разгромных материалов вышел у британской The Telegraph. Там рассказывают о не самом приятном для западного читателя прошлом "бравых вояк". Об Александре Скачкове, который торговал манифестом Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче. Об Алексее Левкине — лидере неонацистской группы, читавшей лекции по "расовой теории". Он еще называл Андерса Брейвика "героем".Да и в целом автор, вместо того чтобы хвалить "героев", отмечает, что к таким ребятам на Украине относятся без должного пиетета и кличут тикток-бойцами. Странная на первый взгляд претензия. Чего ждать от них, если и президент Украины с его бесконечными поездками в попытках выклянчить помощь по всему миру уже может претендовать на роль амбассадора Booking’а? Но британское издание сурово развенчивает романтичный образ борцов с диктатурой. Почему? Ответ на этот вопрос подсказывает CNN.Дело в том, что террористы засветили американскую технику, которую Пентагон поставляет Киеву. В Вашингтоне пытаются убедить всех, что не позволяют украинцам использовать полученное от США оружие для ударов по территории, которую Штаты признают российской."Правительство США не одобряло передачу вооружений третьим странам или военизированным формированиям, которые не относятся к ВСУ, украинская сторона их также не запрашивала", — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, пообещав, что Штаты будут пристально следить за этим.И вот корреспондент CNN открыто опровергает заявления РДК о том, что они действовали самостоятельно, и ссылается на источники, которые подтверждают, что Киев знал о планах группировки. Более того, в статье утверждается, что сами подразделения напрямую подчиняются украинским войскам.И вот здесь, развивая изложенную выше теорию, напрашивается, казалось бы, логичный итог: Запад видит, что Зеленский его обманывает, значит, Запад откажется от его поддержки. Но это, конечно, иллюзия.Во-первых, это далеко не первый удар по международно признанной российской территории. Конечно, подобная порка в медиа показательна, но устраивается она не для того, чтобы не спровоцировать Россию на ответные меры и эскалацию, а для того, чтобы сделать самого Зеленского более послушным.Во-вторых, ни для кого не секрет, что нынешний президент Украины остается желанным гостем повсюду к западу от Днепра только до тех пор, пока его поездка обильно оплачивается украинской кровью. И когда конфликт закончится, от этой фигуры избавятся. Как минимум потому, что даже самые масштабные переделы мира — а именно это сейчас происходит на наших глазах — завершаются переговорами. Но кто пригласит за стол лидера несуществующей страны?

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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аналитика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, патрик райдер