Рейтинг@Mail.ru
Запад выпорол Зеленского за Белгород - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.05.2023 (обновлено: 08:10 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
Запад выпорол Зеленского за Белгород
Запад выпорол Зеленского за Белгород - РИА Новости, 28.05.2023
Запад выпорол Зеленского за Белгород
То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:00
2023-05-28T08:10
аналитика
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
патрик райдер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871639835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe6ed65ea552fd7fe040bd863e8f9789.jpg
То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода России" сами это признают. Так пытались заглушить утрату "фортецi Бахмут" — город, который должен был стать символом "незламностi" ВСУ, превратился в символ жертв простых украинцев ради амбиций Сырского и Зеленского.Поэтому пожар в медиа нужно было заливать подручными средствами. А под рукой у офиса президента Украины оказался бензин. Что ж, судите сами, что получилось.Когда отгремели первые залпы роликов РДК в соцсетях, даже в западной прессе начали выходить более серьезные материалы. И у них действия террористов вызвали вопросы.Один из наиболее разгромных материалов вышел у британской The Telegraph. Там рассказывают о не самом приятном для западного читателя прошлом "бравых вояк". Об Александре Скачкове, который торговал манифестом Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче. Об Алексее Левкине — лидере неонацистской группы, читавшей лекции по "расовой теории". Он еще называл Андерса Брейвика "героем".Да и в целом автор, вместо того чтобы хвалить "героев", отмечает, что к таким ребятам на Украине относятся без должного пиетета и кличут тикток-бойцами. Странная на первый взгляд претензия. Чего ждать от них, если и президент Украины с его бесконечными поездками в попытках выклянчить помощь по всему миру уже может претендовать на роль амбассадора Booking’а? Но британское издание сурово развенчивает романтичный образ борцов с диктатурой. Почему? Ответ на этот вопрос подсказывает CNN.Дело в том, что террористы засветили американскую технику, которую Пентагон поставляет Киеву. В Вашингтоне пытаются убедить всех, что не позволяют украинцам использовать полученное от США оружие для ударов по территории, которую Штаты признают российской."Правительство США не одобряло передачу вооружений третьим странам или военизированным формированиям, которые не относятся к ВСУ, украинская сторона их также не запрашивала", — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, пообещав, что Штаты будут пристально следить за этим.И вот корреспондент CNN открыто опровергает заявления РДК о том, что они действовали самостоятельно, и ссылается на источники, которые подтверждают, что Киев знал о планах группировки. Более того, в статье утверждается, что сами подразделения напрямую подчиняются украинским войскам.И вот здесь, развивая изложенную выше теорию, напрашивается, казалось бы, логичный итог: Запад видит, что Зеленский его обманывает, значит, Запад откажется от его поддержки. Но это, конечно, иллюзия.Во-первых, это далеко не первый удар по международно признанной российской территории. Конечно, подобная порка в медиа показательна, но устраивается она не для того, чтобы не спровоцировать Россию на ответные меры и эскалацию, а для того, чтобы сделать самого Зеленского более послушным.Во-вторых, ни для кого не секрет, что нынешний президент Украины остается желанным гостем повсюду к западу от Днепра только до тех пор, пока его поездка обильно оплачивается украинской кровью. И когда конфликт закончится, от этой фигуры избавятся. Как минимум потому, что даже самые масштабные переделы мира — а именно это сейчас происходит на наших глазах — завершаются переговорами. Но кто пригласит за стол лидера несуществующей страны?
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871639835_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bd167f03fd12da128af88ac2c4f8cf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, патрик райдер
Аналитика, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Патрик Райдер

Запад выпорол Зеленского за Белгород

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
То, что события в Белгородской области для Киева имели в первую очередь медийную ценность, ни для кого не секрет. Собственно, боевики из РДК и легиона "Свобода России" сами это признают. Так пытались заглушить утрату "фортецi Бахмут" — город, который должен был стать символом "незламностi" ВСУ, превратился в символ жертв простых украинцев ради амбиций Сырского и Зеленского.
Поэтому пожар в медиа нужно было заливать подручными средствами. А под рукой у офиса президента Украины оказался бензин. Что ж, судите сами, что получилось.
Когда отгремели первые залпы роликов РДК в соцсетях, даже в западной прессе начали выходить более серьезные материалы. И у них действия террористов вызвали вопросы.
Один из наиболее разгромных материалов вышел у британской The Telegraph. Там рассказывают о не самом приятном для западного читателя прошлом "бравых вояк". Об Александре Скачкове, который торговал манифестом Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче. Об Алексее Левкине — лидере неонацистской группы, читавшей лекции по "расовой теории". Он еще называл Андерса Брейвика "героем".
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Два пути и три варианта исчезновения Украины
Вчера, 08:00
Да и в целом автор, вместо того чтобы хвалить "героев", отмечает, что к таким ребятам на Украине относятся без должного пиетета и кличут тикток-бойцами. Странная на первый взгляд претензия. Чего ждать от них, если и президент Украины с его бесконечными поездками в попытках выклянчить помощь по всему миру уже может претендовать на роль амбассадора Booking’а? Но британское издание сурово развенчивает романтичный образ борцов с диктатурой. Почему? Ответ на этот вопрос подсказывает CNN.
Дело в том, что террористы засветили американскую технику, которую Пентагон поставляет Киеву. В Вашингтоне пытаются убедить всех, что не позволяют украинцам использовать полученное от США оружие для ударов по территории, которую Штаты признают российской.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву
26 мая, 08:00
"Правительство США не одобряло передачу вооружений третьим странам или военизированным формированиям, которые не относятся к ВСУ, украинская сторона их также не запрашивала", — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, пообещав, что Штаты будут пристально следить за этим.
И вот корреспондент CNN открыто опровергает заявления РДК о том, что они действовали самостоятельно, и ссылается на источники, которые подтверждают, что Киев знал о планах группировки. Более того, в статье утверждается, что сами подразделения напрямую подчиняются украинским войскам.
И вот здесь, развивая изложенную выше теорию, напрашивается, казалось бы, логичный итог: Запад видит, что Зеленский его обманывает, значит, Запад откажется от его поддержки. Но это, конечно, иллюзия.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского
22 мая, 08:00
Во-первых, это далеко не первый удар по международно признанной российской территории. Конечно, подобная порка в медиа показательна, но устраивается она не для того, чтобы не спровоцировать Россию на ответные меры и эскалацию, а для того, чтобы сделать самого Зеленского более послушным.
Во-вторых, ни для кого не секрет, что нынешний президент Украины остается желанным гостем повсюду к западу от Днепра только до тех пор, пока его поездка обильно оплачивается украинской кровью. И когда конфликт закончится, от этой фигуры избавятся. Как минимум потому, что даже самые масштабные переделы мира — а именно это сейчас происходит на наших глазах — завершаются переговорами. Но кто пригласит за стол лидера несуществующей страны?
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
 
АналитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПатрик Райдер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала