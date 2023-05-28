https://ria.ru/20230528/zaryade-1874636264.html
Пожарные ликвидировали возгорание в московском парке Зарядье
Пожарные ликвидировали возгорание в московском парке Зарядье - РИА Новости, 28.05.2023
Пожарные ликвидировали возгорание в московском парке Зарядье
Пожарные потушили пожар в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:46
2023-05-28T11:46
2023-05-28T11:46
происшествия
москва
парк "зарядье"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожарные потушили пожар в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 11.04 ликвидация пожара. Площадь составила 5 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, причина возгорания устанавливается, на пожаре никто не пострадал.Ранее в столичном главке РИА Новости сообщили, что утром в воскресенье произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6.В столичном главке МЧС добавили, что около 60 человек эвакуировались из здания до прибытия подразделений пожарной охраны.
https://ria.ru/20230527/pozhar-1874587011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, парк "зарядье"
Происшествия, Москва, Парк "Зарядье"
Пожарные ликвидировали возгорание в московском парке Зарядье
Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании московского парка Зарядье
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожарные потушили пожар в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 11.04 ликвидация пожара. Площадь составила 5 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина возгорания устанавливается, на пожаре никто не пострадал.
Ранее в столичном главке РИА Новости сообщили, что утром в воскресенье произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6.
В столичном главке МЧС добавили, что около 60 человек эвакуировались из здания до прибытия подразделений пожарной охраны.
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