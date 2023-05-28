https://ria.ru/20230528/vzryvy-1874604122.html
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:33
2023-05-28T02:33
2023-05-28T02:50
специальная военная операция на украине
киев
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.Раннее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.Взрывы в Киеве прогремели в 02:11 мск."Сообщается о взрывах в Житомирской..., Сумской... и в Черкасской областях", - говорится также в сообщениях телеканала в Telegram.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы
ТСН: в Киеве, а также в Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогремели взрывы
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.
Раннее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.
Взрывы в Киеве прогремели в 02:11 мск.
«
"Сообщается о взрывах в Житомирской..., Сумской... и в Черкасской областях", - говорится также в сообщениях телеканала в Telegram.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР