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СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 28.05.2023 (обновлено: 02:50 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vzryvy-1874604122.html
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:33
2023-05-28T02:50
специальная военная операция на украине
киев
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.Раннее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.Взрывы в Киеве прогремели в 02:11 мск.&quot;Сообщается о взрывах в Житомирской..., Сумской... и в Черкасской областях&quot;, - говорится также в сообщениях телеканала в Telegram.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
https://ria.ru/20230528/obstrely-1874601522.html
киев
украина
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киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы

ТСН: в Киеве, а также в Житомирской, Сумской и Черкасской областях прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Киеве раздались "мощные" взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.
Раннее воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.
Взрывы в Киеве прогремели в 02:11 мск.
«

"Сообщается о взрывах в Житомирской..., Сумской... и в Черкасской областях", - говорится также в сообщениях телеканала в Telegram.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей республике.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЧеркасская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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