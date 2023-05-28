https://ria.ru/20230528/vybory-1874659989.html
Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы
Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы - РИА Новости, 28.05.2023
Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы
Единый кандидат от оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан "не лениться и пойти на выборы". РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:48
2023-05-28T15:48
2023-05-28T15:48
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан "не лениться и пойти на выборы". Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Мой брат, который до сих пор не проголосовал, сходи на выборы, не ленись, отдай свой голос. Твое будущее на расстоянии шаговой доступности", - написал Кылычдароглу в Twitter.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу призвал граждан прийти на выборы
АНКАРА, 28 мая - РИА Новости.
Единый кандидат от оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал
граждан "не лениться и пойти на выборы".
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Мой брат, который до сих пор не проголосовал, сходи на выборы, не ленись, отдай свой голос. Твое будущее на расстоянии шаговой доступности", - написал Кылычдароглу в Twitter.
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