https://ria.ru/20230528/vybory-1874659989.html

Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы

Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы - РИА Новости, 28.05.2023

Соперник Эрдогана призвал граждан не лениться и пойти на выборы

Единый кандидат от оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан "не лениться и пойти на выборы". РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:48

2023-05-28T15:48

2023-05-28T15:48

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан "не лениться и пойти на выборы". Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Мой брат, который до сих пор не проголосовал, сходи на выборы, не ленись, отдай свой голос. Твое будущее на расстоянии шаговой доступности", - написал Кылычдароглу в Twitter.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции