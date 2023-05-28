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Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов - РИА Новости, 28.05.2023
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12:30 28.05.2023 (обновлено: 12:31 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vybory-1874639859.html
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов, рассчитывает на высокую явку во втором... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:31
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов, рассчитывает на высокую явку во втором туре. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Турция показала пример демократии самым прекрасным образом при участии 90 процентов населения (в первом туре выборов явка была 88 процентов). Я верю, что сегодня она сделает то же самое", - сказал Эрдоган журналистам.
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов

Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре президентских выборов в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов, рассчитывает на высокую явку во втором туре.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Турция показала пример демократии самым прекрасным образом при участии 90 процентов населения (в первом туре выборов явка была 88 процентов). Я верю, что сегодня она сделает то же самое", - сказал Эрдоган журналистам.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Процедура выборов президента Турции
Вчера, 03:13
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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