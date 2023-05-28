https://ria.ru/20230528/vybory-1874639859.html
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов, рассчитывает на высокую явку во втором... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:31
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов, рассчитывает на высокую явку во втором туре. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Турция показала пример демократии самым прекрасным образом при участии 90 процентов населения (в первом туре выборов явка была 88 процентов). Я верю, что сегодня она сделает то же самое", - сказал Эрдоган журналистам.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре выборов
Эрдоган рассчитывает на высокую явку во втором туре президентских выборов в Турции