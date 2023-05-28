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ЦИК Турции оценил обстановку на втором туре президентских выборов - РИА Новости, 28.05.2023
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10:42 28.05.2023 (обновлено: 10:49 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vybory-1874630315.html
ЦИК Турции оценил обстановку на втором туре президентских выборов
ЦИК Турции оценил обстановку на втором туре президентских выборов - РИА Новости, 28.05.2023
ЦИК Турции оценил обстановку на втором туре президентских выборов
Активность избирателей во втором туре выборов президента Турции довольно высокая, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:42
2023-05-28T10:49
в мире
турция
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Активность избирателей во втором туре выборов президента Турции довольно высокая, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу."Граждане проявляют во втором туре голосования такую же высокую активность, как в первом туре, как за границей, так и внутри страны. На данный момент выборы проходят без каких-либо проблем и инцидентов", - заявил Йенер журналистам.
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в мире, турция, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции
ЦИК Турции оценил обстановку на втором туре президентских выборов

ЦИК Турции: второй тур президентских выборов проходит спокойно, население активно голосует

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на втором туре президентских выборов в Турции на одном из избирательных участков в Анкаре
Люди голосуют на втором туре президентских выборов в Турции на одном из избирательных участков в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди голосуют на втором туре президентских выборов в Турции на одном из избирательных участков в Анкаре
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Активность избирателей во втором туре выборов президента Турции довольно высокая, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Граждане проявляют во втором туре голосования такую же высокую активность, как в первом туре, как за границей, так и внутри страны. На данный момент выборы проходят без каких-либо проблем и инцидентов", - заявил Йенер журналистам.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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