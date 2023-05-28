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"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
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16:23 28.05.2023 (обновлено: 16:39 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vsu-1874664955.html
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ
Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:23
2023-05-28T16:39
политика
одесса
харьков
артемовск
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города&quot;, — спрогнозировал офицер.Ранее Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.
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политика, одесса, харьков, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, россия, украина
Политика, Одесса, Харьков, Артемовск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Россия, Украина
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ

Полковник Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после разгрома наступления ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", — спрогнозировал офицер.

Ранее Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.
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ПолитикаОдессаХарьковАртемовскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонРоссияУкраина
 
 
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