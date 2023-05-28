https://ria.ru/20230528/vsu-1874664955.html

"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ

"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023

"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ

Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:23

2023-05-28T16:23

2023-05-28T16:39

политика

одесса

харьков

артемовск

владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", — спрогнозировал офицер.Ранее Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.

https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html

одесса

харьков

артемовск

россия

украина

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политика, одесса, харьков, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, россия, украина