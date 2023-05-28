https://ria.ru/20230528/vsu-1874664955.html
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ
Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:23
2023-05-28T16:23
2023-05-28T16:39
политика
одесса
харьков
артемовск
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb7b66fde6dcfe8ec8d31edaa0d9dc6c.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ, заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", — спрогнозировал офицер.Ранее Макгрегор назвал сражение за Артемовск величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ. По его словам, как минимум 50 тысяч украинских военных погибли в боях за город и многие получили ранения. Он назвал такой итог битвы катастрофой для киевского командования.
https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html
одесса
харьков
артемовск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e63577135912f1e9275d8a276f7ae6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, одесса, харьков, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, россия, украина
Политика, Одесса, Харьков, Артемовск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Россия, Украина
"Всплеск энергии". В США рассказали, куда Россия пойдет после разгрома ВСУ
Полковник Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после разгрома наступления ВСУ