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На Южнодонецком направлении пресекли попытку прорыва ВСУ
На Южнодонецком направлении пресекли попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
На Южнодонецком направлении пресекли попытку прорыва ВСУ
Российская группировка войск "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении - уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:03
2023-05-28T05:03
2023-05-28T05:03
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
тос-1 «буратино»
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении - уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два минометных расчета, расчет противотанкового гранатомета и живую силу. Огнем артиллерии также поражены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки", - сообщил он. Гордеев добавил, что расчеты самоходных минометов "Тюльпан" уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" - живую силу противника в районе Новомихайловки.
РИА Новости
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, тос-1 «буратино»
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, ТОС-1 «Буратино»
На Южнодонецком направлении пресекли попытку прорыва ВСУ
Группировка "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении