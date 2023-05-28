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Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет - РИА Новости, 28.05.2023
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15:40 28.05.2023 (обновлено: 15:59 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/venetsiya-1874659520.html
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет - РИА Новости, 28.05.2023
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:40
2023-05-28T15:59
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РИМ, 28 мая - РИА Новости. Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto. Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остается неизвестным. "Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", - заявил в своем Twitter президент области Венето Лука Дзайя. По одной из версий, краску могли разлить экологические активисты. Местные гондольеры, отмечает издание, сообщили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок. Журналисты также предполагают, что акция может быть демонстративным выступлением некоего художника. Образцы зеленой воды взяли сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды.
https://ria.ru/20230112/venetsiya-1844509804.html
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в мире, венеция, венето
В мире, Венеция, Венето
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

Вода главной водной артерии Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

© Фото : RT на русском/TelegramЗеленая вода в Гранд-канале в Венеции
Зеленая вода в Гранд-канале в Венеции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : RT на русском/Telegram
Зеленая вода в Гранд-канале в Венеции
Читать ria.ru в
РИМ, 28 мая - РИА Новости. Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto.
Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остается неизвестным.
"Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", - заявил в своем Twitter президент области Венето Лука Дзайя.
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По одной из версий, краску могли разлить экологические активисты. Местные гондольеры, отмечает издание, сообщили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок. Журналисты также предполагают, что акция может быть демонстративным выступлением некоего художника. Образцы зеленой воды взяли сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды.
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