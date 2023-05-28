https://ria.ru/20230528/venetsiya-1874659520.html
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет - РИА Новости, 28.05.2023
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:40
2023-05-28T15:40
2023-05-28T15:59
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РИМ, 28 мая - РИА Новости. Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto. Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остается неизвестным. "Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", - заявил в своем Twitter президент области Венето Лука Дзайя. По одной из версий, краску могли разлить экологические активисты. Местные гондольеры, отмечает издание, сообщили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок. Журналисты также предполагают, что акция может быть демонстративным выступлением некоего художника. Образцы зеленой воды взяли сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды.
https://ria.ru/20230112/venetsiya-1844509804.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венеция, венето
Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Вода главной водной артерии Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
РИМ, 28 мая - РИА Новости.
Воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) окрасились в ярко-зеленый цвет, сообщило местное издание Corriere del Veneto
.
Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остается неизвестным.
"Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", - заявил в своем Twitter президент области Венето
Лука Дзайя.
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По одной из версий, краску могли разлить экологические активисты. Местные гондольеры, отмечает издание, сообщили о группе норвежцев, которые разбросали брикеты с краской с борта двух лодок. Журналисты также предполагают, что акция может быть демонстративным выступлением некоего художника. Образцы зеленой воды взяли сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды.
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