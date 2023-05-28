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В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей - РИА Новости, 28.05.2023
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09:09 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/veloprokat-1874619684.html
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей - РИА Новости, 28.05.2023
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей
Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:09
2023-05-28T09:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от солнечных панелей", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что таких станций более 550 из 776, которые будут доступны в 2023 году. Велопрокат расширяется — в этом сезоне будет больше 10 тысяч велосипедов. Все они с новым российским программным обеспечением. Также на улицах города появились новые электровелосипеды Велобайк 2.0, которые не нужно возвращать на станцию для зарядки. "Все чаще жители берут велосипеды для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, повышения безопасности, доступности велопроката и привлечения внимания к здоровому образу жизни. Сосредоточиться на этих задачах нам поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — добавил Ликсутов.
https://ria.ru/20230429/veloprokat-1868742336.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей

В Москве более 75 процентов станций велопроката работают от солнечных батарей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосквичи возле одного из открывшихся пунктов проката велосипедов
Москвичи возле одного из открывшихся пунктов проката велосипедов - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москвичи возле одного из открывшихся пунктов проката велосипедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от солнечных панелей", - рассказал Ликсутов.
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Заммэра отметил, что таких станций более 550 из 776, которые будут доступны в 2023 году. Велопрокат расширяется — в этом сезоне будет больше 10 тысяч велосипедов. Все они с новым российским программным обеспечением. Также на улицах города появились новые электровелосипеды Велобайк 2.0, которые не нужно возвращать на станцию для зарядки.
"Все чаще жители берут велосипеды для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, повышения безопасности, доступности велопроката и привлечения внимания к здоровому образу жизни. Сосредоточиться на этих задачах нам поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — добавил Ликсутов.
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