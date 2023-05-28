https://ria.ru/20230528/veloprokat-1874619684.html
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей - РИА Новости, 28.05.2023
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей
Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:09
2023-05-28T09:09
2023-05-28T09:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149348/68/1493486801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87a3a20ad8a425f3f737f2e7c7a745fa.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от солнечных панелей", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что таких станций более 550 из 776, которые будут доступны в 2023 году. Велопрокат расширяется — в этом сезоне будет больше 10 тысяч велосипедов. Все они с новым российским программным обеспечением. Также на улицах города появились новые электровелосипеды Велобайк 2.0, которые не нужно возвращать на станцию для зарядки. "Все чаще жители берут велосипеды для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, повышения безопасности, доступности велопроката и привлечения внимания к здоровому образу жизни. Сосредоточиться на этих задачах нам поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — добавил Ликсутов.
https://ria.ru/20230429/veloprokat-1868742336.html
https://ria.ru/20230527/velosipedy-1874528723.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149348/68/1493486801_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82b6c39b67c8543dd7dc0270e9956c99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей
В Москве более 75 процентов станций велопроката работают от солнечных батарей
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от солнечных панелей", - рассказал Ликсутов.
В Москве открыли сезон городского велопроката
Заммэра отметил, что таких станций более 550 из 776, которые будут доступны в 2023 году. Велопрокат расширяется — в этом сезоне будет больше 10 тысяч велосипедов. Все они с новым российским программным обеспечением. Также на улицах города появились новые электровелосипеды Велобайк 2.0, которые не нужно возвращать на станцию для зарядки.
"Все чаще жители берут велосипеды для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, повышения безопасности, доступности велопроката и привлечения внимания к здоровому образу жизни. Сосредоточиться на этих задачах нам поручил мэр Москвы Сергей Собянин
", — добавил Ликсутов.
Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"