https://ria.ru/20230528/veloprokat-1874619684.html

В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей

В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей - РИА Новости, 28.05.2023

В Москве большинство станций велопроката работают от солнечных батарей

Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T09:09

2023-05-28T09:09

2023-05-28T09:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые в свою очередь подзаряжаются от солнечных панелей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Более 75% станций городского велопроката работают от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от солнечных панелей", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что таких станций более 550 из 776, которые будут доступны в 2023 году. Велопрокат расширяется — в этом сезоне будет больше 10 тысяч велосипедов. Все они с новым российским программным обеспечением. Также на улицах города появились новые электровелосипеды Велобайк 2.0, которые не нужно возвращать на станцию для зарядки. "Все чаще жители берут велосипеды для повседневных поездок. Это результат развития велосипедной инфраструктуры, повышения безопасности, доступности велопроката и привлечения внимания к здоровому образу жизни. Сосредоточиться на этих задачах нам поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20230429/veloprokat-1868742336.html

https://ria.ru/20230527/velosipedy-1874528723.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин