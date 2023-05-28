Рейтинг@Mail.ru
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 28.05.2023 (обновлено: 07:50 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/utechka-1874613829.html
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы - РИА Новости, 28.05.2023
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы
Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:40
2023-05-28T07:50
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_4d46d48bc4da4252a05708e4272e05bd.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в субботу в телеграм-канале in2security появилась информация о том, что в свободный доступ был выложен файл, который представляет собой базу данных соискателей работы в сети "Вкусно - и точка". "На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - рассказали в компании.
https://ria.ru/20230428/utechka-1868459194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_14c2cf645e34ca1fbd5e5b75225a5e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы

"Вкусно — и точка" проверяет достоверность утечки данных с сайта для поиска работы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка"
Логотип сети ресторанов быстрого питания Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Логотип сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в субботу в телеграм-канале in2security появилась информация о том, что в свободный доступ был выложен файл, который представляет собой базу данных соискателей работы в сети "Вкусно - и точка".
Вывеска страховой компании АльфаСтрахование - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов
28 апреля, 14:07
"На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - рассказали в компании.
 
"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала