https://ria.ru/20230528/utechka-1874613829.html
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы - РИА Новости, 28.05.2023
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы
Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:40
2023-05-28T07:40
2023-05-28T07:50
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в субботу в телеграм-канале in2security появилась информация о том, что в свободный доступ был выложен файл, который представляет собой базу данных соискателей работы в сети "Вкусно - и точка". "На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - рассказали в компании.
https://ria.ru/20230428/utechka-1868459194.html
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"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы
"Вкусно — и точка" проверяет достоверность утечки данных с сайта для поиска работы
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в субботу в телеграм-канале in2security появилась информация о том, что в свободный доступ был выложен файл, который представляет собой базу данных соискателей работы в сети "Вкусно - и точка".
"АльфаСтрахование" проверяет информацию об утечке данных клиентов
"На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - рассказали в компании.