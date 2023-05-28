https://ria.ru/20230528/utechka-1874613829.html

"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы

"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы - РИА Новости, 28.05.2023

"Вкусно — и точка" проверяет утечку данных с сайта для поиска работы

Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T07:40

2023-05-28T07:40

2023-05-28T07:50

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов "Вкусно - и точка" проверяют достоверность утечки данных с сайта для соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в субботу в телеграм-канале in2security появилась информация о том, что в свободный доступ был выложен файл, который представляет собой базу данных соискателей работы в сети "Вкусно - и точка". "На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - рассказали в компании.

https://ria.ru/20230428/utechka-1868459194.html

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"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)