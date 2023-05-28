https://ria.ru/20230528/ukraina-1874702900.html
"Концлагерь имени Зеленского". В Киеве заявили о начале гражданской войны
"Концлагерь имени Зеленского". В Киеве заявили о начале гражданской войны - РИА Новости, 29.05.2023
"Концлагерь имени Зеленского". В Киеве заявили о начале гражданской войны
На Украине идет скрытая гражданская война из-за массовой мобилизации мужчин, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-28T21:24
2023-05-28T21:24
2023-05-29T00:28
политика
украина
сша
валерий залужный
вооруженные силы украины
олег соскин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине идет скрытая гражданская война из-за массовой мобилизации мужчин, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Внутри (украинского. — Прим. ред.) общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор. <…> Это происходит при пособничестве (президента США Джо) Байдена и руководства Европейского союза", — поделился мнением эксперт.Ранее бывший советник Кучмы предупредил украинского лидера о возможном столкновении с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за власть в стране. По словам Соскина, Зеленского ждет сценарий многих государственных переворотов прошлого века, когда генерал армии во время конфликта "убирает" президента от власти.
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политика, украина, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, олег соскин
Политика, Украина, США, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин
"Концлагерь имени Зеленского". В Киеве заявили о начале гражданской войны
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации