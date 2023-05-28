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ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов - РИА Новости, 28.05.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:59
2023-05-28T13:59
2023-05-28T14:13
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа", - сказали в ведомстве.Кроме того, добавили там, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны противника и так называемого "иностранного легиона".На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области
, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики
. В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа", - сказали в ведомстве.
Кроме того, добавили там, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области
и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны противника и так называемого "иностранного легиона".
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.
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