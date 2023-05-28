https://ria.ru/20230528/ukraina-1874647106.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов - РИА Новости, 28.05.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 90 бойцов

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:59

2023-05-28T13:59

2023-05-28T14:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа", - сказали в ведомстве.Кроме того, добавили там, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны противника и так называемого "иностранного легиона".На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность