https://ria.ru/20230528/ukraina-1874618024.html
Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана
Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана - РИА Новости, 28.05.2023
Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, следует из проекта постановления, внесенного им в Верховную раду Украины. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:52
2023-05-28T08:52
2023-05-28T15:44
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, следует из проекта постановления, внесенного им в Верховную раду Украины. "Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской Республике Иран", — говорится в дополнении к проекту постановления на сайте украинского парламента. Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции со страной, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы постсоветской республики. Также предлагается ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.Ответственными за реализацию документа назначили кабмин, Службу внешней разведки, Службу безопасности и Национальный банк Украины. МИД постсоветской республики после принятия документа Верховной радой должен проинформировать о применении санкций органы Евросоюза и США. Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились из-за заявлений украинских властей, что Иран якобы поставляет России дроны.Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, иран, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Иран, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана
Зеленский предложил ввести на 50 лет экономические санкции и другие меры против Ирана
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, следует из проекта постановления, внесенного им в Верховную раду Украины
.
"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской Республике Иран", — говорится в дополнении к проекту постановления на сайте украинского парламента.
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Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции со страной, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы постсоветской республики. Также предлагается ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Ответственными за реализацию документа назначили кабмин, Службу внешней разведки, Службу безопасности и Национальный банк Украины.
МИД постсоветской республики после принятия документа Верховной радой должен проинформировать о применении санкций органы Евросоюза и США
.
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Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились из-за заявлений украинских властей, что Иран якобы поставляет России дроны.
Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов
, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова
заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров
заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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