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В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
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10:36 28.05.2023 (обновлено: 15:08 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/udar-1874629861.html
В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ
В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ
Президента Украины Владимира Зеленского ждет столкновение с главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране, заявил экс-советник Кучмы... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:36
2023-05-28T15:08
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет столкновение с главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра&quot;, — прогнозирует он.По словам Соскина, Зеленского ждет сценарий многих государственных переворотов прошлого века, когда главнокомандующий армией во время конфликта "убирает" президента страны от власти.Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу утверждал, что офис президента Украины занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным из опасений, что он может стать для него политической угрозой.
https://ria.ru/20230528/otchayanie-1874620391.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет противостояние с Залужным за власть

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет столкновение с главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — прогнозирует он.

По словам Соскина, Зеленского ждет сценарий многих государственных переворотов прошлого века, когда главнокомандующий армией во время конфликта "убирает" президента страны от власти.
Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу утверждал, что офис президента Украины занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным из опасений, что он может стать для него политической угрозой.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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