В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет противостояние с Залужным за власть
"Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — прогнозирует он.
"Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — прогнозирует он.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
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Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
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