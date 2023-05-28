https://ria.ru/20230528/udar-1874629861.html

В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ

В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023

В Киеве Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от ВСУ

Президента Украины Владимира Зеленского ждет столкновение с главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране, заявил экс-советник Кучмы... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:36

2023-05-28T10:36

2023-05-28T15:08

в мире

украина

владимир зеленский

олег соскин

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет столкновение с главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — прогнозирует он.По словам Соскина, Зеленского ждет сценарий многих государственных переворотов прошлого века, когда главнокомандующий армией во время конфликта "убирает" президента страны от власти.Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу утверждал, что офис президента Украины занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным из опасений, что он может стать для него политической угрозой.

https://ria.ru/20230528/otchayanie-1874620391.html

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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, валерий залужный, вооруженные силы украины