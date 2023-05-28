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В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР

В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР - РИА Новости, 28.05.2023

В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР

Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T19:20

2023-05-28T19:20

2023-05-28T19:20

политика

херсонская область

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "В Херсонской области закрылись стационарные участки предварительного голосования… В регионе из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации, предварительное голосование проходило преимущественно в очном формате. Несмотря на напряженную обстановку, даже в 15-ти и 30-ти километровой зоне люди приходили и голосовали. Херсонцы хотят сформировать парламент из тех, кто будет работать по совести и на благо Херсонщины. Мы закрыли участки и приступили к подсчету голосов избирателей, проголосовавших очно", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.Отмечается, что все дни в регионе работают мобильные бригады и в течение трех дней были открыты два стационарных участка. По предварительным заявкам голосовали маломобильные граждане, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры.

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, херсонская область , единая россия, госдума рф