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В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР - РИА Новости, 28.05.2023
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19:20 28.05.2023
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В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР - РИА Новости, 28.05.2023
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР
Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:20
2023-05-28T19:20
политика
херсонская область
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. &quot;В Херсонской области закрылись стационарные участки предварительного голосования… В регионе из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации, предварительное голосование проходило преимущественно в очном формате. Несмотря на напряженную обстановку, даже в 15-ти и 30-ти километровой зоне люди приходили и голосовали. Херсонцы хотят сформировать парламент из тех, кто будет работать по совести и на благо Херсонщины. Мы закрыли участки и приступили к подсчету голосов избирателей, проголосовавших очно&quot;, - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.Отмечается, что все дни в регионе работают мобильные бригады и в течение трех дней были открыты два стационарных участка. По предварительным заявкам голосовали маломобильные граждане, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры.
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политика, херсонская область , единая россия, госдума рф
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР

В Херсонской области закрыли участки предварительного голосования ЕР, идет подсчет голосов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
«

Херсонской области закрылись стационарные участки предварительного голосования… В регионе из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации, предварительное голосование проходило преимущественно в очном формате. Несмотря на напряженную обстановку, даже в 15-ти и 30-ти километровой зоне люди приходили и голосовали. Херсонцы хотят сформировать парламент из тех, кто будет работать по совести и на благо Херсонщины. Мы закрыли участки и приступили к подсчету голосов избирателей, проголосовавших очно", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.

Отмечается, что все дни в регионе работают мобильные бригады и в течение трех дней были открыты два стационарных участка. По предварительным заявкам голосовали маломобильные граждане, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры.
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