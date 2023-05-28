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В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР - РИА Новости, 28.05.2023
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР
Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:20
2023-05-28T19:20
2023-05-28T19:20
политика
херсонская область
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стационарные участки предварительного голосования "Единой России" закрылись в Херсонской области, начался подсчет голосов, которые были отданы в очном формате, сообщил секретарь регионального отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "В Херсонской области закрылись стационарные участки предварительного голосования… В регионе из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации, предварительное голосование проходило преимущественно в очном формате. Несмотря на напряженную обстановку, даже в 15-ти и 30-ти километровой зоне люди приходили и голосовали. Херсонцы хотят сформировать парламент из тех, кто будет работать по совести и на благо Херсонщины. Мы закрыли участки и приступили к подсчету голосов избирателей, проголосовавших очно", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.Отмечается, что все дни в регионе работают мобильные бригады и в течение трех дней были открыты два стационарных участка. По предварительным заявкам голосовали маломобильные граждане, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , единая россия, госдума рф
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ
В Херсонской области закрылись участки для предварительного голосования ЕР
В Херсонской области закрыли участки предварительного голосования ЕР, идет подсчет голосов