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У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди - РИА Новости, 28.05.2023
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14:53 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874653667.html
У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди
У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди - РИА Новости, 28.05.2023
У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди
На территории Конгрессно-выставочного центра в Анкаре, где начиная с 17.00 будет дан старт подсчету голосов по итогам второго тура президентских выборов в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:53
2023-05-28T14:53
в мире
турция
анкара
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. На территории Конгрессно-выставочного центра в Анкаре, где начиная с 17.00 будет дан старт подсчету голосов по итогам второго тура президентских выборов в Турции, в настоящее время наблюдается большое скопление людей, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По словам сотрудников полиции, которые оцепили периметр центра, собравшиеся являются сторонниками и членами турецких политических партий, не представленных в парламенте республики, которые будут наблюдать за ходом подсчета голосов.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
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в мире, турция, анкара, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Анкара, Президентские выборы в Турции
У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди

У Конгрессно-выставочного центра в Анкаре собрались люди в ожидании итогов выборов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбирательный участок в Турции
Избирательный участок в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избирательный участок в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. На территории Конгрессно-выставочного центра в Анкаре, где начиная с 17.00 будет дан старт подсчету голосов по итогам второго тура президентских выборов в Турции, в настоящее время наблюдается большое скопление людей, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам сотрудников полиции, которые оцепили периметр центра, собравшиеся являются сторонниками и членами турецких политических партий, не представленных в парламенте республики, которые будут наблюдать за ходом подсчета голосов.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган идет на голосование в избирательный участок на втором туре президентских выборов в Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Вчера, 12:38
 
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