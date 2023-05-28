https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874653667.html

У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди

У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди - РИА Новости, 28.05.2023

У здания, где начнется подсчет голосов на выборах в Турции, собрались люди

На территории Конгрессно-выставочного центра в Анкаре, где начиная с 17.00 будет дан старт подсчету голосов по итогам второго тура президентских выборов в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:53

2023-05-28T14:53

2023-05-28T14:53

в мире

турция

анкара

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. На территории Конгрессно-выставочного центра в Анкаре, где начиная с 17.00 будет дан старт подсчету голосов по итогам второго тура президентских выборов в Турции, в настоящее время наблюдается большое скопление людей, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По словам сотрудников полиции, которые оцепили периметр центра, собравшиеся являются сторонниками и членами турецких политических партий, не представленных в парламенте республики, которые будут наблюдать за ходом подсчета голосов.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html

турция

анкара

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, анкара, президентские выборы в турции