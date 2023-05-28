https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874651212.html
В Турции арестуют пять подозреваемых в дезинформации о выборах
В Турции арестуют пять подозреваемых в дезинформации о выборах - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции арестуют пять подозреваемых в дезинформации о выборах
Прокуратура выдала ордер на задержание пяти человек, распространявших в соцсетях дезинформацию о втором туре президентских выборов в Турции, пишет газета... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:33
2023-05-28T14:33
2023-05-28T14:33
в мире
турция
стамбул
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура выдала ордер на задержание пяти человек, распространявших в соцсетях дезинформацию о втором туре президентских выборов в Турции, пишет газета Milliyet. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении аккаунтов социальных сетей, которые публично распространяли ложную информацию о втором туре президентских выборов. Информация распространялась с целью нарушить общественный порядок, создать ложное восприятие у общественности через аккаунты социальных сетей. Были сделаны провокационные посты о проходящих сегодня президентских выборах. Стало известно, что на данный момент выданы ордера на задержание пяти выявленных подозреваемых", - пишет газета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Стамбул, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Турции арестуют пять подозреваемых в дезинформации о выборах
Milliyet: в Турции выдали ордеры на арест пяти подозреваемых в дезинформации о выборах