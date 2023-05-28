https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874615096.html

В Турции открылись избирательные участки

В Турции открылись избирательные участки - РИА Новости, 28.05.2023

В Турции открылись избирательные участки

В Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:06

2023-05-28T08:06

2023-05-28T09:57

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. По всей стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек. По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента). Экс-кандидат в президенты от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html

https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874499169.html

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции