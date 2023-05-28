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В Турции открылись избирательные участки - РИА Новости, 28.05.2023
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08:06 28.05.2023 (обновлено: 09:57 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874615096.html
В Турции открылись избирательные участки
В Турции открылись избирательные участки - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции открылись избирательные участки
В Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:06
2023-05-28T09:57
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. По всей стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек. По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента). Экс-кандидат в президенты от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874499169.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
В Турции открылись избирательные участки

В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента

© AP Photo / Emrah GurelЖенщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
По всей стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Процедура выборов президента Турции
03:13
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).
Экс-кандидат в президенты от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.
Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.
Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Оппозиция Турции рассказала, как Кылычдароглу может выиграть выборы
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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