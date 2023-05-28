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Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/tseli-1874644713.html
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2023
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков
Цели Специальной военной операции не менялись, они должны быть выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:26
2023-05-28T13:26
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Цели Специальной военной операции не менялись, они должны быть выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. И эти цели должны быть выполнены", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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дмитрий песков, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков

Песков: цели спецоперации должны быть выполнены, они не менялись

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Цели Специальной военной операции не менялись, они должны быть выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. И эти цели должны быть выполнены", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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